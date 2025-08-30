augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

A Balatonlelle új esélyt kap a Szekszárd ellen a bizonyításra

Címkék#Szekszárdi UFC#Hegedűs Gyula#NB III#Balatonlelle SE

Balatonlellén is fontos mérkőzésre készülnek, ahol Hegedűs Gyula legénysége a Szekszárdi UFC-t látja vendégül vasárnap 17 óra 30 perctől.

Nagy Domokos

A lelleiek eddig öt forduló alatt sem gólt, sem pontot nem szereztek, amivel az utolsó helyen tanyáznak az NB III. Dél-Nyugati csoportjában. Az áttörés égetően sürgős lenne  a csapatnak. Papíron a tolnaiak ellen nagyobb esély kínálkozik a javításra, de a Szekszárdi UFC jó formája miatt kemény ütközet várható. A szekszárdiak mérlege öt forduló alatt három győzelem mellett, egy döntetlen és egy vereség, ezzel a nyolcadik helyet foglalják el a tabellán.

A balatoni kék-fehérek szurkolói már nagyon várják az első sikert. A kérdés csupán az, hogy a hazai pálya hangulata és a játékosok elszántsága végre elég lesz-e a sorozatos kudarcok lezárásához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu