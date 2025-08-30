A Balatonlelle új esélyt kap a Szekszárd ellen a bizonyításra

A lelleiek eddig öt forduló alatt sem gólt, sem pontot nem szereztek, amivel az utolsó helyen tanyáznak az NB III. Dél-Nyugati csoportjában. Az áttörés égetően sürgős lenne a csapatnak. Papíron a tolnaiak ellen nagyobb esély kínálkozik a javításra, de a Szekszárdi UFC jó formája miatt kemény ütközet várható. A szekszárdiak mérlege öt forduló alatt három győzelem mellett, egy döntetlen és egy vereség, ezzel a nyolcadik helyet foglalják el a tabellán.



A balatoni kék-fehérek szurkolói már nagyon várják az első sikert. A kérdés csupán az, hogy a hazai pálya hangulata és a játékosok elszántsága végre elég lesz-e a sorozatos kudarcok lezárásához.