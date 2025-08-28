A bogrács és a pingpong-asztal is szerepet kapott a röpis csapatépítőn

Csapatépítő tréningen jártak a hölgyek. A Kaposvári Női Röplabda Club játékosait a VILLABOGArT Vendégházba invitálták – számolt be róla az egyesület.

FOTÓ: KNRC

Új csapatot épít a Kaposvári Női Röplabda Club

A helyszínen finom gulyásleves is készült, hogy a külföldiek is megízlelhessék a magyar konyha különlegességeit. Egy kis salátát is felszolgáltak, mert az erőnléti edző is jelen volt.

A programból a sok játék sem hiányzott, hogy összekovácsolódjon a csapat. A remek alatt ugyan kiderült, hogy a hölgyek nem lesznek asztalitenisz-bajnokok. Marad tehát a röplabda a fókuszban, de nem is baj, hiszen erre lesz szükség a közelgő pontvadászatban.