augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

1 órája

A bogrács és a pingpong-asztal is szerepet kapott a röpis csapatépítőn

Címkék#Kaposvári Női Röplabda Club#extraligás#fókuszban#asztalitenisz#gasztronómia#hölgy#pingpong#csapat

Nem csak a pályán építi új csapatát a Kaposvári NRC. A 2025/2026-os szezonra készülő extraligás női röplabda-együttes össztartásán a gasztronómia és az asztalitenisz is szerepet kapott.

Sonline.hu

Csapatépítő tréningen jártak a hölgyek. A Kaposvári Női Röplabda Club játékosait a VILLABOGArT Vendégházba invitálták – számolt be róla az egyesület. 

röplabda
Jó hangulatban telt az ott töltött idő. A Kaposvári Női Röplabda Club játékosai csapatépítő tréningen jártak
FOTÓ: KNRC

Új csapatot épít a Kaposvári Női Röplabda Club

A helyszínen finom gulyásleves is készült, hogy a külföldiek is megízlelhessék a magyar konyha különlegességeit. Egy kis salátát is felszolgáltak, mert az erőnléti edző is jelen volt. 

A programból a sok játék sem hiányzott, hogy összekovácsolódjon a csapat. A remek alatt ugyan kiderült, hogy a hölgyek nem lesznek asztalitenisz-bajnokok. Marad tehát a röplabda a fókuszban, de nem is baj, hiszen erre lesz szükség a közelgő pontvadászatban. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu