1 órája
A bogrács és a pingpong-asztal is szerepet kapott a röpis csapatépítőn
Nem csak a pályán építi új csapatát a Kaposvári NRC. A 2025/2026-os szezonra készülő extraligás női röplabda-együttes össztartásán a gasztronómia és az asztalitenisz is szerepet kapott.
Csapatépítő tréningen jártak a hölgyek. A Kaposvári Női Röplabda Club játékosait a VILLABOGArT Vendégházba invitálták – számolt be róla az egyesület.
Új csapatot épít a Kaposvári Női Röplabda Club
A helyszínen finom gulyásleves is készült, hogy a külföldiek is megízlelhessék a magyar konyha különlegességeit. Egy kis salátát is felszolgáltak, mert az erőnléti edző is jelen volt.
A programból a sok játék sem hiányzott, hogy összekovácsolódjon a csapat. A remek alatt ugyan kiderült, hogy a hölgyek nem lesznek asztalitenisz-bajnokok. Marad tehát a röplabda a fókuszban, de nem is baj, hiszen erre lesz szükség a közelgő pontvadászatban.