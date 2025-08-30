augusztus 30., szombat

Jégkorong

A kaposvári játékos a székesfehérvári jégkorong-akadémián bizonyít

Címkék#Kaposvári Sportközpont és Sportiskola#mérföldkő#Váradi Mátyás#u12#tehetség

Fiatal tehetség került a reflektorfénybe: a kaposvári születésű Váradi Mátyás meghívót kapott a Székesfehérvári Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia U10-es csapatába, amely a rangos csehországi Moravia Cupon szerepel.

Sonline.hu

Hatalmas mérföldkőhöz érkezett a mindössze tízéves játékos pályafutása, hiszen közel hetven székesfehérvári korosztályos hokis közül sikerült beverekednie magát az első csapatba. A torna ráadásul emlékezetesen indult számára, hiszen döntő fontosságú gólt is szerzett a nemzetközi mezőnyben. 
Váradi Mátyás a 2025/2026-os idényben továbbra is a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola U12-es gárdáját erősíti, de immár hibrid programban készül az akadémiával közösen, hogy a lehető legnagyobb fejlődést biztosítsa magának. A fiatal csatár előtt még hosszú út áll, de tehetsége, munkabírása és elszántsága alapján kijelenthető: érdemes lesz figyelemmel kísérni a pályafutását.

 

