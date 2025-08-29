A strandfoci vitte a prímet Balatonlellén a polgári sportnapon – galéria

Immár tizenkilencedik alkalommal pezsdült fel a balatonlellei Napfény Strand a polgári sportnapnak köszönhetően. A helyi civilszervezet által szervezett eseményen asztalitenisz, röplabda és table ball is színesítette a programot, de a legnagyobb figyelmet idén is a strandfoci kapta.

Öt csapat feszült egymásnak a forró homokban: Kaposvár, a Polgármesterek, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, a Média válogatottja és a házigazda, Balatonlelle. A meccsek során nem kímélték egymást a játékosok.

A körmérkőzések végén a Balatonlelle emelhette magasba a trófeát

– mondta Balogh István, a sportnap főszervezője. A legjobb kapus a kaposvári Varga Balázs, a legjobb játékos a lellei Andermann Máté, míg a gólkirály Decsi Richárd lett a Kormányhivatal csapatából.