Izzó homok és látványos gólok

39 perce

A strandfoci vitte a prímet Balatonlellén a polgári sportnapon – galéria

Címkék#röplabda#otthon#Napfény Strand#Balatonlelle#nap#sportnap

Balatonlellén ismét összecsaptak a polgári sportnap résztvevői, ahol a strandfoci aratta a legnagyobb sikert a közönség körében.

Kovács Tibor Kálmán

Immár tizenkilencedik alkalommal pezsdült fel a balatonlellei Napfény Strand a polgári sportnapnak köszönhetően. A helyi civilszervezet által szervezett eseményen asztalitenisz, röplabda és table ball is színesítette a programot, de a legnagyobb figyelmet idén is a strandfoci kapta.
Öt csapat feszült egymásnak a forró homokban: Kaposvár, a Polgármesterek, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal, a Média válogatottja és a házigazda, Balatonlelle. A meccsek során nem kímélték egymást a játékosok.

A körmérkőzések végén a Balatonlelle emelhette magasba a trófeát 

– mondta Balogh István, a sportnap főszervezője. A legjobb kapus a kaposvári Varga Balázs, a legjobb játékos a lellei Andermann Máté, míg a gólkirály Decsi Richárd lett a Kormányhivatal csapatából.

Polgári Sportnap keretein belül rúgták a bőrt

Fotók: Kovács Tibor

 

