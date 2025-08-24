A Toponár gólzáporos meccsen verte a Jutát

A meccs sorsát a házigazda Toponár játékosedzője, Ivusza Gábor döntötte el, miután a hajrában két perc alatt kétszer is bevette az ellenfél kapuját. Ezen a mérkőzésen mutatkozott be a Juta csapatában Jeney Gyula, akit idén neveztek ki a Rákóczi FC mesterének.

Toponár–Juta 4–2 (1–1)

Toponár. Vezette: Cservölgyi Sz.

Toponár: Bukovics D. – Neubauer M., Pető T. (Fehérvári T. a 82. percben), Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Fila J., Decsi R. (Balog A. a 60. percben), Szenánsza N. (Szulimán M. a 89. percben), Balogh M. (Péter D. a 90. percben), Baranyi D. Játékosedző: Ivusza Gábor.

Juta: Vajda P. – Kollega K., Rózsa B., Jeney Gy. (Pap M. a 80. percben), Horváth Zs., Laczó T. (Jovánczai P. a 64. percben), Sólyom G. (Bebics B. a 86. percben), Vadas Z., Zentai A., Varga D., Jovánczai Á.

Gólszerzők: Decsi R. (a 2. percben), Neubauer M. (a 71. percben – 11-esből), Ivusza G. 2 (a 85. percben és a 87. percben), illetve Kollega K. (a 43. percben – 11-esből), Zentai A. (a 83. percben).