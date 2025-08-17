Ádám Martint műteni kell

A 31 esztendős éves, 28-szoros válogatott labdarúgónak – 2023-ban és 2024-ben is az Ulszan HD csapatával dél-koreai bajnoki címet ünnepelhetett, majd a görög Asztérasz Trípolisz játékosa lett – komoly térdproblémákkal küzdött, de a nyáron úgy tűnt, hogy megszűntek a fájdalmai.

A második fordulóban, a Kisvárda Master Good elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésen csereként pályára is lépett, de jó 35 percnyi játék után újra fájt a bal térde. Az orvosi konzultációt követően aztán kiderült, hogy a műtét elkerülhetetlen.

Ádám Martin Kaposvárról igazolt Paksra

Fotó: Lang Róbert

A Rákóczi alapembere is volt Ádám Martin

Ádám Martin 2019 január elején érkezett a Vasasból az akkor még NB II.-es Kaposvári Rákóczi FC-hez, amely időközben feljutott az élvonalba. A 2019/2020-as szezonban 30 találkozón is kezdőjátékosként szerepelt a somogyi zöld-fehéreknél az élvonalban, ahol öt gólt szerzett, s ezzel házi gólkirály lett, majd utána került Paksra.

Mielőbbi teljes felépülést kívánunk a korábban Kaposváron is megfordult válogatott labdarúgónak, s nagyon bízunk abban, hogy ősszel újra láthatjuk majd a pályán.