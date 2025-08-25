augusztus 25., hétfő

Szabadidősport

4 órája

Az utolsó mezítlábas futást rendezték Balatonlellén

Címkék#Mezítlábas futás#lábnyom#élmény#Balatonlelle#Napfény strand

Balatonlellén idén utoljára rendezték meg a Beach Runt, a mezítlábas futás különleges fesztiválját.

Sonline.hu
Az utolsó mezítlábas futást rendezték Balatonlellén

A Napfény strandon több száz induló vágott neki a homoknak és a hullámoknak. Négy távon lehetett indulni: gyerekeknek ötszáz méter, felnőtteknek pedig ezerötszáz, háromezer és  ötezer-kétszáz méteren.
A szervezők ismét mindent beleadtak: a szélvihar ellenére hajnalban megépítették a pályát, hogy mindenki igazi Beach Run-élményt kapjon, ahogy az előző években is. A rajt előtti zenés bemelegítés, a frissítők és a gyümölcskoktélos befutó mind hozzátartozott a nyár sportos búcsújához. 
– Drága Futóink! Az egyik szemünk sír, a másik nevet.  Nyolc alkalommal futottunk együtt, és a közösségünk újra bebizonyította, hogy megérte – írták a szervezők az esemény hivatalos közösségi oldalán.
A szervezők rajtuk kívül álló okok miatt zárják le a sorozatot, de hálásak minden megszervezett rendezvényért, közös élményért és lábnyomért, amely a homokban maradt. A Balaton-part futói közössége most búcsút int, de a mezítlábas futás emléke örökre megmarad.

 

