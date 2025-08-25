Az utolsó mezítlábas futást rendezték Balatonlellén

A Napfény strandon több száz induló vágott neki a homoknak és a hullámoknak. Négy távon lehetett indulni: gyerekeknek ötszáz méter, felnőtteknek pedig ezerötszáz, háromezer és ötezer-kétszáz méteren.

A szervezők ismét mindent beleadtak: a szélvihar ellenére hajnalban megépítették a pályát, hogy mindenki igazi Beach Run-élményt kapjon, ahogy az előző években is. A rajt előtti zenés bemelegítés, a frissítők és a gyümölcskoktélos befutó mind hozzátartozott a nyár sportos búcsújához.

– Drága Futóink! Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Nyolc alkalommal futottunk együtt, és a közösségünk újra bebizonyította, hogy megérte – írták a szervezők az esemény hivatalos közösségi oldalán.

A szervezők rajtuk kívül álló okok miatt zárják le a sorozatot, de hálásak minden megszervezett rendezvényért, közös élményért és lábnyomért, amely a homokban maradt. A Balaton-part futói közössége most búcsút int, de a mezítlábas futás emléke örökre megmarad.