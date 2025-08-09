Elstartolt a Balaton-átúszás, itt vannak az első fotók, még nem késő nevezni

A 43. LIDL Balaton-átúszás mezőnye szombaton reggel 7 órakor startolt el, de ha valaki most indul Kaposvárról, akkor sem késik le az úszóünnepről, mert délig szállhatnak vízbe az úszók. Az idei Balaton-átúszásra minden várakozást felülmúlt az érdeklődés, ezért bár az online nevezés péntek 16 órakor lezárult, a szervező Budapest Sportiroda (BSI) úgy döntött, hogy kivételesen ma a helyszínen is lehet nevezni. A magyar búvárúszó-válogatott tagjai értek be elsőként, akik uszonyos úszással teljesítették a távot. A nőknél Stadler Csenge (1:04:27), míg a férfiaknál Lengyeltóti Bence (1:01:03) volt a leggyorsabb.

A nap folyamán többször jelentkezünk majd helyszíni fotókkal, videókkal.