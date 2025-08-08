A helyszínen is nevezhetsz a szombati Balaton-átúszásra

A kétszeri halasztást követően az újra megnyitott nevezési felületet valósággal megrohamozták a résztvevők, bizonyítva, hogy a Balaton-átúszásának vágya töretlen. Az új jelentkezőkkel együtt mostanra már több mint 10.000 fős mezőny készül arra, hogy szombaton meghódítsa a magyar tengert Révfülöp és Balatonboglár között.

Több ezer embert várnak a szombati Balaton-átúszásra

Fotó: BSI

A BSI, látva a hatalmas lelkesedést, egy rendkívüli lépéssel szeretne kedveskedni azoknak, akik az elmúlt napok gyors eseményei miatt lemaradtak az online regisztrációról. Ezért szombati esemény napján a helyszínen is nyitnak nevezési lehetőséget.

Több mint 10.000 ember vesz részt a Balaton-átúszáson

– Fantasztikus látni, hogy a halasztások után is ekkora a lelkesedés, és ennyien szeretnének velünk tartani. Ez a több mint 10 000 fős létszám mindent elmond az esemény vonzerejéről. Úgy éreztük, nem tehetjük meg, hogy akik az utolsó pillanatban döntöttek, vagy lemaradtak az online felületről, kimaradjanak az élményből. Ezért döntöttünk a helyszíni nevezés lehetősége mellett. Várunk mindenkit szeretettel, a csapatunk készen áll arra, hogy mindenkinek egy fantasztikus balatoni úszóélményben legyen része – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.