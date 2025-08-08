augusztus 8., péntek

Szabadidősport

1 órája

A helyszínen is nevezhetsz a szombati Balaton-átúszásra

Címkék#BSI#Balatonboglár#Kocsis Árpád#SUP

A szombati 43. Lidl Balaton-átúszás iránti érdeklődés minden várakozást felülmúl. Az online nevezés péntek 16:00-ás lezárásáig a regisztráltak száma meghaladta a 10.000 főt. A rendkívüli rohamra való tekintettel a szervező Budapest Sportiroda (BSI) úgy döntött, hogy kivételesen a holnapi Balaton-átúszás helyszínen is biztosít nevezési lehetőséget, hogy valóban mindenki részese lehessen az úszóünnepnek.

Klein Péter Nándor

A kétszeri halasztást követően az újra megnyitott nevezési felületet valósággal megrohamozták a résztvevők, bizonyítva, hogy a Balaton-átúszásának vágya töretlen. Az új jelentkezőkkel együtt mostanra már több mint 10.000 fős mezőny készül arra, hogy szombaton meghódítsa a magyar tengert Révfülöp és Balatonboglár között.

szombaton megrendezik a Balaton-átúszást
Több ezer embert várnak a szombati Balaton-átúszásra
Fotó: BSI

A BSI, látva a hatalmas lelkesedést, egy rendkívüli lépéssel szeretne kedveskedni azoknak, akik az elmúlt napok gyors eseményei miatt lemaradtak az online regisztrációról. Ezért szombati esemény napján a helyszínen is nyitnak nevezési lehetőséget.

Több mint 10.000 ember vesz részt a Balaton-átúszáson

– Fantasztikus látni, hogy a halasztások után is ekkora a lelkesedés, és ennyien szeretnének velünk tartani. Ez a több mint 10 000 fős létszám mindent elmond az esemény vonzerejéről. Úgy éreztük, nem tehetjük meg, hogy akik az utolsó pillanatban döntöttek, vagy lemaradtak az online felületről, kimaradjanak az élményből. Ezért döntöttünk a helyszíni nevezés lehetősége mellett. Várunk mindenkit szeretettel, a csapatunk készen áll arra, hogy mindenkinek egy fantasztikus balatoni úszóélményben legyen része – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője. 

Információk a helyszíni nevezéshez:

  • 43. LIDL Balaton-átúszás (5,2 km) és 43. LIDL Balaton-áthúzás (SUP): A nevezés helyszíne Révfülöp, a labdarúgópályánál lévő versenyközpont.
  • 43. LIDL Balaton-átúszás – Féltáv (2,6 km): A nevezés helyszíne Balatonboglár, a Platán strandon található versenyközpont.

A helyszíni nevezésre 6:30-tól van lehetőség. A 43. LIDL Balaton-átúszás mezőnye augusztus 9-én, szombaton reggel 7:00 és 12:00 óra között rajtol.

