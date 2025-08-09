augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Fotók és videó

1 órája

Két somogyi is volt a leggyorsabbak között a 43. Balaton-átúszáson

Címkék#Balatonboglár#táv#Balaton-átúszás#Lengyeltóti Bence#Révfülöp#Stadler Csenge

Idén is ezrek vetették magukat a habok közé, hogy próbára tegyék állóképességüket a nyár egyik legnagyobb sporteseményén. A Balaton-átúszás résztvevői között akadtak bajnok úszók, extrémsportolók és olyanok is, akik jubileumot ünnepeltek.

Nagy Domokos

Szombaton újra megtelt a Révfülöp és Balatonboglár közötti vízfolyosó, ahol több mint 13 ezer résztvevő vállalta a 43. LIDL Balaton-átúszás kihívását. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport-eseményét a Budapest Sportiroda szervezte, és idén is „három az egyben” programmal várta a résztvevőket: az 5,2 kilométeres teljes táv mellett a 2,6 kilométeres féltáv, valamint a 5,2 SUP-os áthúzás is szerepelt a programban.

Balaton-átúszás résztvevői a Révfülöp és Balatonboglár közötti távon
Tübb mint 13 ezren vállalták az idei Balaton-átúszást Fotó: Mocza Daniel

A főszervező, Máth István szerint a legfontosabb mindig a biztonság.
– Olyan biztonsági hátteret építünk, ami egyedülálló – mondta a főszervező. – 150 vitorlásból álló úszófolyosó, három kórházhajó, vízirendészeti és vízimentős motorcsónakok, több mint ezer szervező, kajakosok és SUP-os kísérők vigyáznak az úszókra – hangsúlyozta.

Az elsők már célba értek Bogláron a Balaton-átúszáson

Fotók: Kovács Tibor

A mezőny 1145 hazai településről és 64 országból érkezett. A nevezők 42 százaléka nő, de a féltávon (56%) és a SUP-os távon (55%) a hölgyek voltak többségben. A korosztályok között a 26–40 év közöttiek adták a legnagyobb csoportot (36,2%), de akadtak igazi veteránok is: a teljes távon például a 84 éves Kontra Péter is vízbe szállt.

Stadler Csenge az Euróba-bajnokság után itt is nagyon gyorsan úszott

Somogyi sikerek is gazdagították az idei Balaton-átúszást

Somogy vármegyében is volt miért büszkének lenni: az 1. MCM-Diamant Adorján SE két úszója, Stadler Csenge 1:04:27-tel, Lengyeltóti Bence pedig 1:01:03-mas időeredménnyel ért célba a leggyorsabbak között. A két sportoló július közepén uszonyosúszásban bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon, és ezúttal is nagyot alkottak nyílt vízen.

Extrémsportoló és jubiláló is leúszta a távot

A rajtnál és a célban is sok ismerős arcot lehetett felfedezni. Bajzát László, a mezőkövesdi extrémsportoló és tűzoltó, aki már jéghideg vízben a sarkkörön, a Boszporuszon is próbára tette magát, sőt tűzoltó bevetési ruhában is úszta át a Balatont, idén sem maradt távol.

További érdekesség, hogy Fejes Dóri Budapestről jubileumot ünnepelt: tizedik Balaton-átúszását teljesítette. Ráadásul duplán, hiszen kétszer tette meg a teljes távot egy nap alatt. 
– Nagyon jól éreztem magam, végig a jelenben tudtam lenni, élveztem minden karcsapást. A körülmények is tökéletesek voltak – mesélte a budapesti résztevő.

Így láttuk mi a 2025-ös Balaton-átúszást

Fotók: Mócza Dániel

A sport mellett a jótékonyság is fontos szerepet kapott: a nevezők 1,3 millió forintot gyűjtöttek a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának, míg a Bátor Tábor adománycélja 4,9 millió forint volt a súlyosan beteg gyerekek nyári élménytáboraihoz.

Az esemény hangulatát idén is különlegessé tette az „Úszó Erőd”: a Magyar Honvédség mintegy kétszáz katonája és munkatársa vágott neki a távnak, és a parton is aktívan részt vettek a szervezésben.

Ilyen volt a 43. Balaton-átúszás

Fotók: Kovács Tibor

 

  • A Balaton-átúszás története 1979-re nyúlik vissza, azóta mindössze négy alkalommal maradt el a rendezvény. Az eddigi teljesítők összesen több mint 1,2 millió kilométert úsztak. Ez háromszorosa a Föld és a Hold közötti távolságnak. A 43. kiadás méltó volt az előző évekhez: szikrázó napsütés, kiváló vízhőmérséklet, sportszerű küzdelem és örömteli célba érkezések jellemezték a napot.

A úszás mellett sokan ragadtak evezőlapátot is

Fotók: Böröczky Bulcsú

 

A célban mindenkit egyedi érem és póló várt, a parton pedig a Lidl egészséges életmódot népszerűsítő programjai gondoskodtak a jó hangulatról. Aki idén nem volt ott, jövőre ne hagyja ki, mert a Balaton-átúszás nem csupán egy sportesemény, hanem igazi közösségi élmény, ahol mindenki megtalálhatja a saját kihívását.

 

