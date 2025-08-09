Két somogyi is volt a leggyorsabbak között a 43. Balaton-átúszáson

Szombaton újra megtelt a Révfülöp és Balatonboglár közötti vízfolyosó, ahol több mint 13 ezer résztvevő vállalta a 43. LIDL Balaton-átúszás kihívását. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport-eseményét a Budapest Sportiroda szervezte, és idén is „három az egyben” programmal várta a résztvevőket: az 5,2 kilométeres teljes táv mellett a 2,6 kilométeres féltáv, valamint a 5,2 SUP-os áthúzás is szerepelt a programban.

Tübb mint 13 ezren vállalták az idei Balaton-átúszást Fotó: Mocza Daniel

A főszervező, Máth István szerint a legfontosabb mindig a biztonság.

– Olyan biztonsági hátteret építünk, ami egyedülálló – mondta a főszervező. – 150 vitorlásból álló úszófolyosó, három kórházhajó, vízirendészeti és vízimentős motorcsónakok, több mint ezer szervező, kajakosok és SUP-os kísérők vigyáznak az úszókra – hangsúlyozta.