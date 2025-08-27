augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

47 perce

A Majosi SE is átgázolt a Lellén

Címkék#Hegedűs Gyula#Balatonlell#NB III Dél-Nyugati csoport#Majosi SE Sporttelep#Greenplan

A Majosi SE kiütéses, 6–0-s győzelmet aratott hazai pályán a sereghajtó ellen. A Balatonlelle SE öt forduló után pont nélkül áll, és egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül.

Nagy Domokos

A Majosi SE valósággal átgázolt a Greenplan Balatonlelle SE-n: a hazaiak 6–0-ra győztek.

Bajban Orsós Tamás Gábor és a Balatonlelle SE is
Egyre nagyobb bajban a Balatonlelle SE
Fotó: Balatonlelle SE

Keresztes Zalán egy klasszikus mesterhármassal pecsételte meg a Balaton-partiak sorsát. A találkozó gyakorlatilag már az első félidőben eldőlt, hiszen a majosiak háromgólos előny birtokában mehettek szünetre, amelyet a fordulás után tovább növeltek. A Balatonlelle helyzete egyre kilátástalanabb: öt forduló után nem szereztek pontot, de még gólt sem, így sereghajtóként várják a folytatást. Hegedűs Gyula tanítványai számára égetően sürgős lenne a fordulat, mert a lelleiek jelenlegi formája egyértelműen a kiesőjelöltek közé sorolja a csapatot.

NB III. Dél-Nyugati csoport 5. forduló:

Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE 6–0 (3–0)

Bonyhád-Majos, Majosi SE Sporttelep, Vezette: Dévényi B. (Blum D., Pavlovics A.)
Majosi SE: Vukman D.–Sági M., Tóth M. (Marosi R., az 58. percben), Keresztes Z. (Hideg R., a 78. percben), Dávid Z. – Kajári D. (Fekete M., az 58. percben), Stampfel K., Gellér A. (Ikladi G., a 68. percben), Ángyán M. – Hatvani D., Kása B. (Kovács L., az 58. percben) Vezetőedző: Varga Balázs
Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Kelemen K. (Kovács K., a 86. percben), Kovács P., Nyitrai B., Hrabovszki Z. – Körmendy K., Orsós T. (Tóth D., a 76. percben), Kovács K. (Mácsik D., a 68. percben), Molnár K. (Barczi L., a 68. percben) – Sipaki P. (Bereczki K., a szünetben), Posza K. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs
Gólszerzők: Tóth M. (a 8. percben), Keresztes Z. (a 28., 42. és 56. percben), Ángyán M. (a 61. percben), Dávid Z. (a 76. percben)

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella:

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK Pont
1 Ferencvárosi TC II. 55001521315
2 MTK Budapest II. 54011861212
3 FC Nagykanizsa 5401134912
4 Kaposvári Rákóczi FC 540194512
5 PMFC 53201221011
6 Dunaújváros FC 5320116511
7 Majosi SE 5311157810
8 Szekszárdi UFC 53111111010
9 Érdi VSE 51224405
10 Iváncsa KSE 51138804
11 BFC Siófok 511339-64
12 Paksi FC II. 5104212-103
13 PTE-PEAC 502359-42
14 Dombóvári FC 5023822-142
15 Pénzügyőr SE 5005211-90
16 Greenplan Balatonlelle SE 5005019-190

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu