A Majosi SE is átgázolt a Lellén

A Majosi SE valósággal átgázolt a Greenplan Balatonlelle SE-n: a hazaiak 6–0-ra győztek.

Egyre nagyobb bajban a Balatonlelle SE

Fotó: Balatonlelle SE

Keresztes Zalán egy klasszikus mesterhármassal pecsételte meg a Balaton-partiak sorsát. A találkozó gyakorlatilag már az első félidőben eldőlt, hiszen a majosiak háromgólos előny birtokában mehettek szünetre, amelyet a fordulás után tovább növeltek. A Balatonlelle helyzete egyre kilátástalanabb: öt forduló után nem szereztek pontot, de még gólt sem, így sereghajtóként várják a folytatást. Hegedűs Gyula tanítványai számára égetően sürgős lenne a fordulat, mert a lelleiek jelenlegi formája egyértelműen a kiesőjelöltek közé sorolja a csapatot.



NB III. Dél-Nyugati csoport 5. forduló:

Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE 6–0 (3–0)

Bonyhád-Majos, Majosi SE Sporttelep, Vezette: Dévényi B. (Blum D., Pavlovics A.)

Majosi SE: Vukman D.–Sági M., Tóth M. (Marosi R., az 58. percben), Keresztes Z. (Hideg R., a 78. percben), Dávid Z. – Kajári D. (Fekete M., az 58. percben), Stampfel K., Gellér A. (Ikladi G., a 68. percben), Ángyán M. – Hatvani D., Kása B. (Kovács L., az 58. percben) Vezetőedző: Varga Balázs

Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Kelemen K. (Kovács K., a 86. percben), Kovács P., Nyitrai B., Hrabovszki Z. – Körmendy K., Orsós T. (Tóth D., a 76. percben), Kovács K. (Mácsik D., a 68. percben), Molnár K. (Barczi L., a 68. percben) – Sipaki P. (Bereczki K., a szünetben), Posza K. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs

Gólszerzők: Tóth M. (a 8. percben), Keresztes Z. (a 28., 42. és 56. percben), Ángyán M. (a 61. percben), Dávid Z. (a 76. percben)

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella: