augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strandröplabda

1 órája

Hét versenyszámban 34 csapat küzdött egymással és a széllel

Címkék#Kovács Attila#Bazsado#Farkas Ádám#strandröplabda

A hét versenyszámban (U13 és U15, női-, férfi- és vegyes páros, hobbi kategória, valamint négy a négy ellen) 34 csapat lépett pályára Balatonlellén a VIII. Bazsado strandlöplabda-bajnokság 11. fordulójában.

Fenyő Gábor

A lellei forduló hőse Kovács Attila volt, aki négy aranyérmet gyűjtött össze a Bazsado strandröplabda-bajnokságon, míg társa, Farkas Ádám háromszor állhatott fel a dobogó tetejére, a főszervező Pintér Zsanett pedig kétszer. Nagy-Véber Veronikának és Pintér Barnának három, míg Gulyás Natáliának és Varga Laurának két medál jutott, akárcsak Kosaras Bencének, Németh Zalánnak, Németh Ábelnek, Fantoly Bencének és Kard Máténak.

Újabb fordulót rendeztek a Bazsado bajnokságban
Balatonlellén folytatódott a Bazsado strandröplabda-bajnokság
Fotó: Muzslay Péter

A Bazsado balatonlellei, 11. fordulójának végeredménye

  • U13 (két csapat): 1. Bencs Áron, Gulyás Natália, 2. Németh Ábel, Patkás Mihály.
  • U15 (egy csapat): 1. Lelovics Levente, Csizmazia Ákos.
  • Nők (három csapat): 1. Illés Enikő, Pintér Zsanett, 2. Nagy-Véber Veronika, Gulyás Natália, 3. Varga Laura, Varga Amanda.
  • Férfiak (hét csapat): 1. Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Fantoly Bence, Kard Máté, 3. Kosaras Bence, Németh Zalán.
  • Vegyes páros (hat csapat): 1. Pintér Zsanett, Kovács Attila, 2. Varga Laura, Varga Balázs, 3. Nagy-Véber Veronika, Pintér Barna.
  • Hobbi kategória (10 csapat): 1. Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Nagy-Véber Veronika, Pintér Barna, 3. Harag Dániel, Kard Máté.
  • Négy a négy ellen (öt csapat): 1. Nagy-Véber Veronika, Pintér Barna, Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Kosaras Bence, Németh Viktor, Németh Ábel, Németh Zalán, 3. Fantoly Bence, Kard Máté, Fodor László, Farkas Csongor.

A VIII. Bazsado strandlöplabda-bajnokság a hétvégén, vasárnap a kaposvári Virágfürdőben folytatódik az utolsó előtti, 12. forduló mérkőzéseivel.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu