Hét versenyszámban 34 csapat küzdött egymással és a széllel

A lellei forduló hőse Kovács Attila volt, aki négy aranyérmet gyűjtött össze a Bazsado strandröplabda-bajnokságon, míg társa, Farkas Ádám háromszor állhatott fel a dobogó tetejére, a főszervező Pintér Zsanett pedig kétszer. Nagy-Véber Veronikának és Pintér Barnának három, míg Gulyás Natáliának és Varga Laurának két medál jutott, akárcsak Kosaras Bencének, Németh Zalánnak, Németh Ábelnek, Fantoly Bencének és Kard Máténak.

Balatonlellén folytatódott a Bazsado strandröplabda-bajnokság

Fotó: Muzslay Péter

A Bazsado balatonlellei, 11. fordulójának végeredménye

U13 (két csapat): 1. Bencs Áron, Gulyás Natália, 2. Németh Ábel, Patkás Mihály.

U15 (egy csapat): 1. Lelovics Levente, Csizmazia Ákos.

Nők (három csapat): 1. Illés Enikő, Pintér Zsanett, 2. Nagy-Véber Veronika, Gulyás Natália, 3. Varga Laura, Varga Amanda.

Férfiak (hét csapat): 1. Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Fantoly Bence, Kard Máté, 3. Kosaras Bence, Németh Zalán.

Vegyes páros (hat csapat): 1. Pintér Zsanett, Kovács Attila, 2. Varga Laura, Varga Balázs, 3. Nagy-Véber Veronika, Pintér Barna.

Hobbi kategória (10 csapat): 1. Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Nagy-Véber Veronika, Pintér Barna, 3. Harag Dániel, Kard Máté.

Négy a négy ellen (öt csapat): 1. Nagy-Véber Veronika, Pintér Barna, Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Kosaras Bence, Németh Viktor, Németh Ábel, Németh Zalán, 3. Fantoly Bence, Kard Máté, Fodor László, Farkas Csongor.

A VIII. Bazsado strandlöplabda-bajnokság a hétvégén, vasárnap a kaposvári Virágfürdőben folytatódik az utolsó előtti, 12. forduló mérkőzéseivel.