VIII. Bazsado strandröplabda-bajnokság: az idei nyáron összesen 236 csapat nevezett

A Deseda partján zárult a tizenhárom fordulóból álló VIII. Bazsado strandröplabda-bajnokság. A versenyzőknek nemcsak egymással, hanem az égi áldással is meg kellett küzdeniük. A nyolc versenyszámban – U13, U15 és U18, női-, férfi- és vegyes páros, továbbá hobbi kategória, valamint négy a négy ellen – összesen egy híján 40 csapat mérettetett meg a zárófordulóban.

A tizenhárom fordulóból álló VIII. Bazsado strandröplabda-bajnokság királynője Gulyás Natália, a királya pedig Bencs Áron lett.

Fotó: Muzslay Péter

A Bazsado strandröplabda-bajnokság a Desedán zárult

A desedai zárókörben Gulyás Natália és Fodor László három, míg a főszervező Pintér Zsanett és Kosaras Botond két aranyat szerzett. Fantoly Bencének is két arany jutott, amit még megtoldott két ezüsttel. Kard Máté öt, Brenner Petra és Bencs Áron három, Farkas Ádám, Tóth Adrián és Hideg Zoltán két medált gyűjtött össze, amiben voltak aranyak is. Csatári Laura és Kosaras Bence három, míg Nock Rebeka és Harag Dániel két éremmel zárta a desedai viadalt.

A strand királynője Gulyás Natália lett Illés Enikő és Schludt Dorina előtt, míg a királya Bencs Áron, megelőzve Kard Mátét és Fantoly Bencét.

Az utolsó, 13. forduló végeredménye

U13 (négy csapat): 1. Kampf Gerda, Gulyás Natália, 2. Bencs Áron, Hideg Zoltán, 3. Harangozó Lara, Schludt Dorina.

U15 (egy csapat): 1. Bencs Áron, Hideg Zoltán.

U18 (öt csapat): 1. Tóth Adrián, Kosaras Botond, 2. Harag Dániel, Kard Máté, 3. Farkas Csongor, Fantoly Bence.

Nők (öt csapat): 1. Gulyas Natália, Brenner Petra, 2. Nock Rebeka, Nock-Vető Kata, 3. Pfundt Szilvia, Csatári Laura.

Férfiak (négy csapat): 1. Tóth Adrián, Kosaras Botond, 2. Kosaras Bence, Farkas Ádám, 3. Fantoly Bence, Kard Máté.

Vegyes páros (négy csapat): 1. Pintér Zsanett, Farkas Ádám, 2. Csatári Laura, Kard Máté, 3. Brenner Petra, Kosaras Bence.

Hobbi kategória (12 csapat): 1. Fantoly Bence, Fodor László, 2. Harag Dániel, Kard Máté, 3. Nock Rebeka, Csatári Laura.

Négy a négy ellen (négy csapat): 1. Fodor László, Farkas Csongor, Kard Máté, Fantoly Bence, 2. Brenner Petra, Farkas Ádám, Kosaras Bence, Tóth Adrián, 3. Illés Enikő, Gulyás Natália, Pintér Zsanett, Bencs Áron.

Az összetett pontverseny végeredménye

A nőknél Illés Enikő és Pintér Zsanett, a férfiaknál pedig Fantoly Bence és Kard Máté diadalmaskodott. Az U13-ban a Gulyás Natália, Bencs Áron alkotta páros nyert, megelőzve a Harangozó Lara, Schludt Dorina összetételű kettőst. A hobbi kategóriában Fantoly Bence és Fodor László, Illés Enikő és Pintér Zsanett, valamint Schludt Dorina és Schludt László lett a végső sorrend.