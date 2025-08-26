A Virágfürdőben csatáztak - fotókkal, videóval

A hét versenyszámban – U13 és U15, női-, férfi- és vegyes páros, hobbi kategória, valamint négy a négy ellen – összesen 42 csapat lépett pályára. A legszorgalmasabb éremgyűjtő a főszervező Pintér Zsanett és Varga Laura volt; mindketten négy medált gyűjtöttek össze. Illés Enikőnek, Gyulyás Natáliának és Varga Amandának három, míg Brenner Petrának, Gáspár Mirának, Bencs Áronnak, Fantoly Bencének, Kovács Attilának, Kard Máténak, Farkas Ádámnak, Pintér Barnának, Csizmazia Ákosnak és Lelovics Leventének két medál jutott a Bazsado strandröplabda-bajnokságon.

Az utolsó előtti fordulójához érkezett a Bazsado strandröplabda-bajnokság

Fotó: Muzslay Péter

A Bazsado utolsó előtti, 12. forduló végeredménye végeredménye

U13 (három csapat): 1. Harangozó Lara, Schludt Dorina, 2. Bencs Áron, Hideg Zoltán, 3. Gáspár Mira, Varga Amanda.

U15 (négy csapat): 1. Varga Amanda, Varga Laura, 2. Lelovics Levente, Csizmazia Ákos, 3. Gulyás Natália, B encs Áron.

Nők (hat csapat): 1. Illés Enikő, Pintér Zsanett, 2. Gulyas Natália, Brenner Petra, 3. Varga Laura, Pfundt Szilvia.

Férfiak (hat csapat): 1. F antoly Bence, Kard Máté, 2. Földi Hunor, Németh Zalán, 3. Francsics Tamás, Borhi Botond.

Vegyes páros (öt csapat): 1. Brenner Petra, Fantoly Bence, 2. Pintér Zsanett, Kovács Attila, 3. Varga Laura, Pintér Barna.

Hobbi kategória (15 csapat): 1. Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Németh Viktor, Kard Máté, 3. Illés Enikő, Pintér Zsanett.

Négy a négy ellen (három csapat): 1. Pfundt Szilvia, Pintér Barna, Turbék Patrick, Farkas Ádám, 2. Illés Enikő, Gulyás Natália, Pintér Zsanett, Csizmazia Ákos, 3. Varga Laura, Varga Amanda, Gáspár Mira, Lelovics Levente.

A VIII. Bazsado strandröpabda-bajnokság utolsó, 13. fordulóját szombaton rendezik a Desedán. A Virágfürdőben rendezett versenyt az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft., a kaposvári McDonald’s, valamint lapunk, a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu támogatta.