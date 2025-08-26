augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strandröplabda

1 órája

A Virágfürdőben csatáztak - fotókkal, videóval

Címkék#Bazsado#Kaposvár#strandröplabda

A kaposvári Virágfürdőben folytatódott a hagyományos Bazsado standröplabda-bajnokság.

Fenyő Gábor

A hét versenyszámban – U13 és U15, női-, férfi- és vegyes páros, hobbi kategória, valamint négy a négy ellen – összesen 42 csapat lépett pályára. A legszorgalmasabb éremgyűjtő a főszervező Pintér Zsanett és Varga Laura volt; mindketten négy medált gyűjtöttek össze. Illés Enikőnek, Gyulyás Natáliának és Varga Amandának három, míg Brenner Petrának, Gáspár Mirának, Bencs Áronnak, Fantoly Bencének, Kovács Attilának, Kard Máténak, Farkas Ádámnak, Pintér Barnának, Csizmazia Ákosnak és Lelovics Leventének két medál jutott a Bazsado strandröplabda-bajnokságon.

Bazsado strandröplabda-bajnokság Kaposváron
Az utolsó előtti fordulójához érkezett a Bazsado strandröplabda-bajnokság
Fotó: Muzslay Péter

A Bazsado utolsó előtti, 12. forduló végeredménye végeredménye

  • U13 (három csapat): 1. Harangozó Lara, Schludt Dorina, 2. Bencs Áron, Hideg Zoltán, 3. Gáspár Mira, Varga Amanda.
  • U15 (négy csapat): 1. Varga Amanda, Varga Laura, 2. Lelovics Levente, Csizmazia Ákos, 3. Gulyás Natália, Bencs Áron.
  • Nők (hat csapat): 1. Illés Enikő, Pintér Zsanett, 2. Gulyas Natália, Brenner Petra, 3. Varga Laura, Pfundt Szilvia.
  • Férfiak (hat csapat): 1. Fantoly Bence, Kard Máté, 2. Földi Hunor, Németh Zalán, 3. Francsics Tamás, Borhi Botond.
  • Vegyes páros (öt csapat): 1. Brenner Petra, Fantoly Bence, 2. Pintér Zsanett, Kovács Attila, 3. Varga Laura, Pintér Barna.
  • Hobbi kategória (15 csapat): 1. Kovács Attila, Farkas Ádám, 2. Németh Viktor, Kard Máté, 3. Illés Enikő, Pintér Zsanett.
  • Négy a négy ellen (három csapat): 1. Pfundt Szilvia, Pintér Barna, Turbék Patrick, Farkas Ádám, 2. Illés Enikő, Gulyás Natália, Pintér Zsanett, Csizmazia Ákos, 3. Varga Laura, Varga Amanda, Gáspár Mira, Lelovics Levente.

A VIII. Bazsado strandröpabda-bajnokság utolsó, 13. fordulóját szombaton rendezik a Desedán. A Virágfürdőben rendezett  versenyt az 1. Magyar Cukor Manufaktúra Kft., a kaposvári McDonald’s, valamint lapunk, a Somogyi Hírlap és a Sonline.hu támogatta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu