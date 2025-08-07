augusztus 7., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Bemutatkozik a formálódó akadémista csapat

Címkék#csehországi#Grünfelder Péterék#NEKA Sportcsarnokban#Nové Veselíben#akadémia#Nemzeti Kézilabda Akadémia#emléktorna#meccs#csapat

Pénteken immár edzőmeccsen is bemutatkozik a 2025/2026-os szezonra készülő Nemzeti Kézilabda Akadémia NB I-es férficsapata.

Sonline.hu

Hat előkészületi mérkőzést vív, ebből kettőt a NEKA Sportcsarnokban a férfi NB I. rajtjára készülő NEKA csapata – adta hírül az együttes honlapja. Sótonyi László vezetőedző tanítványai részt vesznek a csehországi Nové Veselíben rendezett emléktornán, ahol három kemény meccs vár rájuk.

Már javában gyakorolnak a fiúk a meccsekre
Fotó: Nemzeti Kézilabda Akadémia

Pénteken, 16 órától, a NEKA Sportcsarnokban kezdenek Grünfelder Péterék az ETO University Handball Team ellen. Ezután a cseh Nové Veselíben részt vesznek az augusztus 15-én kezdődő és 17-én záruló Dr. Josefa Smékala 2025 emléktornán. A házigazda mellett, a szlovák HC Sporta Hlohovec és a cseh Talent Plzeň lesz az ellenfél. Augusztus 22-én (17 órától) az élvonalba feljutott, ifj. Kiss Szilárd edző vezette Budai Farkasok-Rév gárdáját fogadja, augusztus 29-én, 18.30 órától az osztrák HC Fivers WAT Margareten otthonába látogat a NEKA.
 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
