51 perce
Vasárnap este somogyi rangadó a Balaton partján
Vasárnap 19 órától ismét felforrósodik a Balaton partja: vármegyei presztízscsata jön Siófokon. A harmadik fordulóban a BFC Siófok a Balatonlellét fogadja.
A harmadik fordulóban igazi somogyi derbit rendeznek az NB III. Dél-Nyugati csoportjában: a BFC Siófok a Balatonlelle SE-t fogadja. Bár még csak most indult a bajnokság, mindkét csapat számára komoly tétje lehet a találkozónak.
A Balatonlelle eddig nem szerzett pontot
A vendég Balatonlelle egyelőre keresi önmagát. Hegedűs Gyula együttese a Magyar Kupából való kiesés mellett az NB III.-as idényt is két vereséggel kezdte, legutóbb az MTK II. csapatától kaptak ki 7-0-ra. A vezetőedző nem is kertelt, ami a szezonrajtot illeti.
– Sajnos nem úgy sikerültek az eddigi tétmeccsek, ahogy elterveztük – mondta a Balatonlelle trénere. – Az MTK II. ellen sem számítottam ekkora különbségre. Most viszont két olyan meccs jön, ami vármegyei rangadó, és én azt várom, hogy megmutassuk: igenis van helyünk ebben az NB III.-ban. Azt a csapatot szeretném látni, amelyik kiharcolta a feljutást. Bízom benne, hogy akár már most vasárnap elkezdünk kifelé jönni a gödörből – zárta gondolatait Hegedűs Gyula.
A BFC Siófok megszerezné első győzelmét
A siófoki oldalon sem teljes az elégedettség, de a hangulat már biztatóbb. A tavalyi hatodik helyezett csapat eddig egy döntetlent és egy vereséget jegyez, de Mészáros József szerint fokozatosan összeérik a társaság.
– Az első két fordulóban papíron erősebb csapatokkal találkoztunk – kezdte a vezetőedző. A tavalyi ezüstérmes Iváncsa ellen sikerült pontot szereznünk, a bajnok Nagykanizsa ellen is partiban voltunk hetven percig. A kihagyott helyzetek, ahogy az lenni szokott megbosszulták magukat. Az első győzelmet most vasárnap szeretnénk megszerezni, szerintem van is rá esély, de nekünk kell kezdeményezni.
A Balatonlelle még nem igazán találta meg a ritmust. A következő hetekben a keret összeállhat és megmutathatják, hogy a csapatban több van az eddigi eredményeknél.
A két csapat felkészültségében tehát van különbség, de ez egy vármegyei rangadón gyakran semmit sem jelent.
A kérdés az, melyik csapat bírja jobban fejben és ki tud először a saját ritmusában játszani. A három pont mellett a megyei presztízs a tét vasárnap este 19 órától Siófokon. A Balaton-parti rangadón a feszültség garantált: a kérdés csak az, melyik oldalon robban.