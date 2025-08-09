Vasárnap este somogyi rangadó a Balaton partján

A harmadik fordulóban igazi somogyi derbit rendeznek az NB III. Dél-Nyugati csoportjában: a BFC Siófok a Balatonlelle SE-t fogadja. Bár még csak most indult a bajnokság, mindkét csapat számára komoly tétje lehet a találkozónak.

A BFC Siófok játékosai koncentráltan készülnek a Balaton-parti rangadóra, ahol a cél megszerezni az idény első győzelmét

Fotó: BFC Siófok

A Balatonlelle eddig nem szerzett pontot

A vendég Balatonlelle egyelőre keresi önmagát. Hegedűs Gyula együttese a Magyar Kupából való kiesés mellett az NB III.-as idényt is két vereséggel kezdte, legutóbb az MTK II. csapatától kaptak ki 7-0-ra. A vezetőedző nem is kertelt, ami a szezonrajtot illeti.

– Sajnos nem úgy sikerültek az eddigi tétmeccsek, ahogy elterveztük – mondta a Balatonlelle trénere. – Az MTK II. ellen sem számítottam ekkora különbségre. Most viszont két olyan meccs jön, ami vármegyei rangadó, és én azt várom, hogy megmutassuk: igenis van helyünk ebben az NB III.-ban. Azt a csapatot szeretném látni, amelyik kiharcolta a feljutást. Bízom benne, hogy akár már most vasárnap elkezdünk kifelé jönni a gödörből – zárta gondolatait Hegedűs Gyula.

A BFC Siófok megszerezné első győzelmét

A siófoki oldalon sem teljes az elégedettség, de a hangulat már biztatóbb. A tavalyi hatodik helyezett csapat eddig egy döntetlent és egy vereséget jegyez, de Mészáros József szerint fokozatosan összeérik a társaság.

– Az első két fordulóban papíron erősebb csapatokkal találkoztunk – kezdte a vezetőedző. A tavalyi ezüstérmes Iváncsa ellen sikerült pontot szereznünk, a bajnok Nagykanizsa ellen is partiban voltunk hetven percig. A kihagyott helyzetek, ahogy az lenni szokott megbosszulták magukat. Az első győzelmet most vasárnap szeretnénk megszerezni, szerintem van is rá esély, de nekünk kell kezdeményezni.