Erőpróba vár a BFC Siófokra

A Balaton-parti sárga-kék alakulat célja világos, hiszen a pontot vagy pontokat mindenképpen szeretnék otthon tartani Mészáros József tanítványai.

A siófoki együttes jelenleg a kilencedik helyet foglalja el a tabellán, három mérkőzésen négy pontot gyűjtve eddig. A fővárosi kék-fehérek eddig hat pontot szereztek, két győzelmük mellett egyszer maradtak alul, ezzel a hetedik helyen tanyáznak a tabellán.

– Papíron erősebb ellenfél érkezik hozzánk vasárnap, mint a múlt héten – mondta Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitánya. – Az MTK II. ellen szeretnénk többet megmutatni a saját játékunkból.