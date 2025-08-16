augusztus 16., szombat

Labdarúgás

1 órája

Erőpróba vár a BFC Siófokra

Vasárnap 19:00 órától a BFC Siófok az MTK Budapest II. csapatát látja vendégül a Siófoki Városi Stadionban. A mérkőzés az NB III. Dél-Nyugati csoport 4. fordulójának záró mérkőzése lesz.

Nagy Domokos

A Balaton-parti sárga-kék alakulat célja világos, hiszen a pontot vagy pontokat mindenképpen szeretnék otthon tartani Mészáros József tanítványai.
A siófoki együttes jelenleg a kilencedik helyet foglalja el a tabellán, három mérkőzésen négy pontot gyűjtve eddig. A fővárosi kék-fehérek eddig hat pontot szereztek, két győzelmük mellett egyszer maradtak alul, ezzel a hetedik helyen tanyáznak a tabellán.
– Papíron erősebb ellenfél érkezik hozzánk vasárnap, mint a múlt héten – mondta Horváth Attila, a BFC Siófok csapatkapitánya. – Az MTK II. ellen szeretnénk többet megmutatni a saját játékunkból.

 

