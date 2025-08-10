augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

5 órája

A BFC Siófok egy góllal győzött a Balatonlelle ellen a rangadón

Címkék#Siófok Városi Stadion#győzelem#BFC Siófok#Greenplan Balatonlelle SE

A BFC Siófok egy küzdelmes, kevés helyzetet hozó mérkőzésen múlta felül a Balatonlelle együttesét. A hazai pályán játszó BFC Siófok ezzel megszerezte első győzelmét a szezonban.

Nagy Domokos

Balaton-parti rangadón szerezte meg első győzelmét a BFC Siófok, miután egy küzdelmes, kevés helyzetet hozó mérkőzésen egyetlen gól döntött a Greenplan Balatonlelle SE ellen az NB III. Dél-Nyugati csoport 3. fordulójának zárómeccsén.

BFC Siófok–Balatonlelle mérkőzés a Siófok Városi Stadionban
A BFC Siófok egy góllal múlta felül a Balatonlelle csapatát a Balaton-parti rangadón Fotó: Muzslay Péter

A hazaiak és a vendégek is nyeretlenül vágtak neki a találkozónak, így már a kezdő sípszótól feszült, harcias játék zajlott a Siófok Városi Stadionban. A felek elsősorban a biztos védekezésre építettek, így az első percek inkább a mezőnyben hoztak kemény párharcokat, mintsem gólveszélyt.

A küzdelmes első félidő derekán ugyan akadtak kisebb lehetőségek mindkét oldalon, de a kapusok – Hutvágner Gergely és Bonnyai Márk – magabiztosan álltak a helyükön.

A gólcsendet végül az első félidő derekán tudta megtörni a Siófok: egy bal oldali akció végén a támadósor gyors passzjátékkal bontotta meg a lelleiek védelmét és szerezte meg a vezetést.

A második félidőben a Balatonlelle próbált nagyobb nyomást helyezni a hazai kapura, de a siófoki védelem fegyelmezetten dolgozott.

BFC Siófok első győzelme a szezonban

A hajrában mindkét csapat erejét felemésztette a sok ütközés és futás, így a Siófok minimális előnyét a lefújásig megőrizte, megszerezve ezzel első győzelmét a bajnokságban. A lelleiek számára maradt a küzdelem és a várakozás a szezonbeli első sikerre.
 

  • NB III. Dél-Nyugati csoport 3. forduló

BFC Siófok–Greenplan Balatonlelle SE 1–0

Siófok, Siófok Városi Stadion Vezette: Borók D. (Jakab B., Szabados D.)

BFC Siófok: Hutvágner G. – Németh B., Herman O., Németh J., Horváth A. – Gruber Á., Horváth G., Szenczi B., Papp M.–Toghia P., Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József

Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Kelemen K., Bereczki K., Hrabovszki Z., Körmendy K.–Orsós T., Kovács K., Nyitrai B., Molnár K. – Sipaki P., Posza K. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu