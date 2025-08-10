A BFC Siófok egy góllal győzött a Balatonlelle ellen a rangadón

Balaton-parti rangadón szerezte meg első győzelmét a BFC Siófok, miután egy küzdelmes, kevés helyzetet hozó mérkőzésen egyetlen gól döntött a Greenplan Balatonlelle SE ellen az NB III. Dél-Nyugati csoport 3. fordulójának zárómeccsén.

A BFC Siófok egy góllal múlta felül a Balatonlelle csapatát a Balaton-parti rangadón Fotó: Muzslay Péter

A hazaiak és a vendégek is nyeretlenül vágtak neki a találkozónak, így már a kezdő sípszótól feszült, harcias játék zajlott a Siófok Városi Stadionban. A felek elsősorban a biztos védekezésre építettek, így az első percek inkább a mezőnyben hoztak kemény párharcokat, mintsem gólveszélyt.

A küzdelmes első félidő derekán ugyan akadtak kisebb lehetőségek mindkét oldalon, de a kapusok – Hutvágner Gergely és Bonnyai Márk – magabiztosan álltak a helyükön.



A gólcsendet végül az első félidő derekán tudta megtörni a Siófok: egy bal oldali akció végén a támadósor gyors passzjátékkal bontotta meg a lelleiek védelmét és szerezte meg a vezetést.



A második félidőben a Balatonlelle próbált nagyobb nyomást helyezni a hazai kapura, de a siófoki védelem fegyelmezetten dolgozott.

BFC Siófok első győzelme a szezonban

A hajrában mindkét csapat erejét felemésztette a sok ütközés és futás, így a Siófok minimális előnyét a lefújásig megőrizte, megszerezve ezzel első győzelmét a bajnokságban. A lelleiek számára maradt a küzdelem és a várakozás a szezonbeli első sikerre.



NB III. Dél-Nyugati csoport 3. forduló

BFC Siófok–Greenplan Balatonlelle SE 1–0

Siófok, Siófok Városi Stadion Vezette: Borók D. (Jakab B., Szabados D.)

BFC Siófok: Hutvágner G. – Németh B., Herman O., Németh J., Horváth A. – Gruber Á., Horváth G., Szenczi B., Papp M.–Toghia P., Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József



Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Kelemen K., Bereczki K., Hrabovszki Z., Körmendy K.–Orsós T., Kovács K., Nyitrai B., Molnár K. – Sipaki P., Posza K. Vezetőedző: Kenéz Szabolcs