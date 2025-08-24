Újabb gólzáporral jutott tovább a Siófok a Magyar Kupában

Nagyon szép környezetben, telt ház előtt indult útjára a labda Mórágyon, ahol a lelkes hazai közönség reménykedett a bravúrban. A mérkőzés tapogatózva kezdődött, de hamar látszott, hogy az esélyesebb BFC Siófok nagyobb erőket képvisel, és több helyzetet alakít ki.

Ahogy az első fordulóban, úgy a másodikban is 8-1-es végeredménnyel jutott tovább a BFC Siófok Fotó: BFC Siófok

Az első gólra a 14. percig kellett várni: egy szépen felépített támadás végén Gruber távoli lövése vágódott a kapuba (0–1). A találat megnyitotta a gólcsapot, hiszen szinte azonnal, a középkezdés után újra zörgött a háló: Szenczi egy védelmi hibát használt ki, és higgadtan értékesítette helyzetét (0–2). A Balaton-partiak lendületben maradtak, és a 17. percben egy szép háromszögelés után ismét Gruber volt eredményes, sakk-mattig kijátszott akció végén (0–3).

A folytatásban a Mórágyi SE is próbált életjelet adni magáról, igyekezett kibontakozni és megmutatni valamit a kilátogató közönségnek, de nagy helyzetig nem jutott.

A második félidőben öt percenként volt helyzete a BFC Siófoknak

A fordulást követően sem változott a játék képe: tíz perc sem telt el, amikor Németh B. lőtte be a negyedik gólt (0–4). A házigazda próbálkozott egy veszélyes szabadrúgással, de ebből is pórul járt, mert a kontrából Szenczi az 56. percben megszerezte a Siófok ötödik gólját (0–5). Nem sokkal később, az 57. percben egy gyönyörű indítást váltott gólra a nyáron igazolt támadó, így már hattal ment a vendégcsapat (0–6).

A második félidőben szinte percenként potyogtak a gólok. A Mórágy is betalált: az 59. percben Pozsár szépített (1–6), amit a közönség vastapssal fogadott. A válasz azonban gyorsan érkezett: a 61. percben Gruber egy rossz hazaadásból megszerezte harmadik találatát (1–7), majd a 66. percben egy remek szélső beadást követően Andrasics zárta le az akciót, amivel kialakult a végeredmény (1–8).

Az eredmény a lefújásig már nem változott, így a Siófok az első fordulóhoz hasonlóan ismét 8–1-es győzelemmel jutott tovább, Mészáros József együttese tehát fölényesen lépett a MOL Magyar Kupa következő körébe.



MOL Magyar Kupa, 2. forduló

Mórágyi SE–BFC Siófok 1–8 (0–3)

Mórágy, Márton József Sporttelep Vezette: Bálint D.

Mórágyi SE: Mányák A. – Heberling J., Tóth T., Berényi Sz., Hadi Z. – Kanalas I., Tóth B., Rozgonyi E., Fitos T. – Pozsár D., Löfli M.

BFC Siófok: Hoffman A. – Németh B., Németh J., Varga M., Gruber Á. – Polényi G., Szenczi B., Toghia P., Rácz D. – Nimsz Á., Fiáth B. Vezetőedző: Mészáros József

Gólszerzők: Gruber Á. (a 14., 17. és 61. percben), Szenczi B. (a 16., 56. és 58. percben), Németh B. (az 54. percben), Andrasics M. (a 67. percben), illetve Pozsár D. (az 59. percben)