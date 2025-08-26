Elképesztő bírói tévedés: videón a Mórágy–Siófok meg nem adott gólja

Mint arról beszámoltunk, az NB III-ban szereplő BFC Siófok érvényesítve a papírformát 8–1-re győzött a vármegyei II. osztályban szereplő Mórágyi SE otthonában a MOL Magyar Kupa második fordulójában. – A mérkőzés nemcsak a két hazai rövidzárlat és a kilenc találat miatt lesz emlékezetes, hanem amiatt a bírói tévedés miatt, ami az első félidőben zajlott le – adta hírül a Teol.hu.

A bírói tévedés nem zavarta meg a gyakran ünneplő siófoki játékosokat

Fotó: BFC Siófok

Történt ugyanis, hogy 0–3-s állásnál a vendégek kontratámadást indítottak, aminek végén Toghia Patrik hat méterről jobb oldalról Mányák Dárius keze mellett a rövid felső sarokba lőtte a labdát. A játékszert azonban a háló nem tartotta bent a kapuban, az az alapvonal mögött ért földet. Az esettől távol helyezkedő játékvezető pedig nem ítélt gólt még azt követően sem, hogy a siófoki játékosok látványos mozdulattal jelezték neki a lyukas hálót.

Nem ez volt az egyedüli bírói tévedés

Illés Béla, a mórágyiak technikai vezetője a teol.hu-nak elismerte, a Siófok érvényes gólt szerzett abból a támadásából. Ugyanakkor a másik oldalon is voltak véleményes szituációk, az első félidőben többször szabálytalankodtak a mórágyiak támadója, Tóth Tamással szemben a tizenhatoson belül. A szünet után aztán további öt gólt szerzett a Balaton-parti gárda, amire a részleges szalagszakadással játszó Pozsár Dominik révén volt csak válaszuk a hazaiaknak.

Az eset 1:43 perctől megtekinthető