Bő tíz perc alatt háromszor is betalált a zamárdi Torjai Miklós

A második forduló szombati eredményei

Zamárdi–Segesd 6–1 (2–0)

Zamárdi. Vezette: Tölgyesi A.

Zamárdi: Kántor J. – Tomori Z., Samu A., Torjai M., Olasz B., Hodola T., Cseresznyés M., Szilágyi Á., Takács M., Vimola B., Huszár T. Edző: Böjthe Gergely.

Segesd: Kovács L. – Bogdán E., Ruppert B., Csatlós D., Nagy B., Imrei M., Orsós A., Szép K., Brancu F., Váradi Sz., Balogh B. Edző: Nagy Attila.

Gólszerzők: Huszár T. (a 17. percben), Tomori Z. (a 41. percben), Vimola B. (a 67. percben), Torjai M. 3 (a 75. percben, a 82. percben és a 86. percben), illetve Balogh B. (az 53. percben – 11-esből).

Mezőcsokonya–Balatonkeresztúr 2–1 (1–1)

Mezőcsokonya. Vezette: Cservölgyi Sz.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Németh N. (Mező N. a 69. percben), Ágoston M. (Herbel T. a 85. percben), Belovics D., Tábori G. (Baracsi E. a 90. percben), Vendriczki B., Cser G., Herbel P., Szabó A., Marits B. (Orsós K. a 75. percben), Nagy K.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Szentes M. (Bogdán T. a 71. percben), Fellner G., dr. Gelencsér A., Papp K., Lajtai B., Potyondi S. (Olti Á. az 54. percben), Suchmann D., Kozma M., Kis-Balázs R., Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Gólszerzők: Nagy K. (a 29. percben), Belovics D. (a 78. percben), illetve Nagy P. (a 38. percben).

A Böhönye–Balatonszemes, a Nágocs–Buzsák, a Somogyvár–Osztopán, az Öreglak–Balatonföldvár (Lengyeltótiban) és a Balatonszárszó–Kiskorpád (Balatonszemesen) mérkőzéseket vasárnap 17 órakor játsszák.

A góllövőlistát a három gólos zamárdi Torjai Miklós vezeti, megelőzve a két gólos böhönyei Farkas Tamást.