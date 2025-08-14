"Idő kell, hogy összeérjünk" – Alem Toszkics szerint jó úton halad a Csurgói KK

Alem Toszkics csapata máris bizonyította, hogy van tartása. A Csurgói KK az élvonalba frissen feljutó Szigetszentmiklós otthonában egy góllal, 28–27-re nyert, pedig volt, hogy hatgólos hátrányban játszottak.

Alem Toszkics szerint idő kell ahhoz, hogy összeérjen a Csurgói KK Fotó: Szabados Árpád

Még bőven van munka a Csurgói KK csapatánál

A folytatás még magabiztosabbra sikerült. Alem Toszkics csapata a Carbonex Komlót hazai pályán 31–21-re múlta felül. A védekezés és a kapusteljesítmény pedig már-már bajnoki formát idézett. Az első komoly külföldi erőpróbán viszont RK Gorenje Velenje bizonyult jobbnak, 29–24-re nyert a szlovén együttes hazai pályán. Ez a meccs rávilágított arra, hogy bár a csapat jó úton halad, még bőven van munka a szezonrajtig.

–Ez egy új társaság, sok az érkezőnk, idő kell ahhoz, hogy összeérjünk – mondta a vezetőedző, aki az első hetekben látott hozzáállással elégedett.

– Fontos volt, hogy rögtön az első meccs önbizalmat adjon a csapatnak. Fizikailag jó állapotban érkeztek a fiúk, így most az apróságokra is figyelhetünk. A cél, hogy minél több időt töltsünk együtt edzésen és meccsen, hogy beérjen a keret a szezon elejére.

A további felkészülési programban is vannak kifejezetten rangos ellenfelek. A Csurgói KK több külföldi csapattal is összeméri erejét, köztük a szlovén élmezőny másik patinás klubjával, az RK Celjével, valamint a cseh HC Dukla Prahával a felkészülési mérkőzések során. A prágaiakkal Balatonbogláron csap össze a somogyi alakulat, míg a szlovén túra komoly erőfelmérőt jelent majd. A magyar mezőnyből a Balatonfüredi KSE és a Budai Farkasok-Rév is szerepel a menetrendben.



A felkészülési sorozat nemcsak a játékrendszer csiszolásáról szól. Toszkics mester tudatosan olyan ellenfeleket keresett, akik más stílusban kézilabdáznak, hogy a szezon elején ne érje váratlanul a csapatot egy-egy taktikai váltás vagy extrém tempó.



– Ez a meccsszám és ez a program elegendő ahhoz, hogy felépítsük magunkat. Többször utazunk, ami a csapatkohézió szempontjából is fontos – hangsúlyozta a vezetőedző.

A felkészülés első szakasza tehát biztató képet fest a somogyiakról. Az új játékosok beépítése folyamatosan zajlik, a pályán és azon kívül is igyekeznek megtalálni a közös hangot.