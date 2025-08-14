augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

"Idő kell, hogy összeérjünk" – Alem Toszkics szerint jó úton halad a Csurgói KK

Címkék#Csurgói KK#Alem Toszkics#menetrend#élvonal#győzelem#csapat

Három mérkőzés, két győzelem, egy vereség. Röviden így foglalható össze a Csurgói KK eddigi nyári menetrendje.

Sonline.hu

Alem Toszkics csapata máris bizonyította, hogy van tartása. A Csurgói KK az élvonalba frissen feljutó Szigetszentmiklós otthonában egy góllal, 28–27-re nyert, pedig volt, hogy hatgólos hátrányban játszottak.

Még idő kell Csurgói KK csapatának, hogy teljesen összecsiszolódjon
Alem Toszkics szerint idő kell ahhoz, hogy összeérjen a Csurgói KK Fotó: Szabados Árpád

Még bőven van munka a Csurgói KK csapatánál

A folytatás még magabiztosabbra sikerült. Alem Toszkics csapata a Carbonex Komlót hazai pályán 31–21-re múlta felül. A védekezés és a kapusteljesítmény pedig már-már bajnoki formát idézett. Az első komoly külföldi erőpróbán viszont RK Gorenje Velenje bizonyult jobbnak, 29–24-re nyert a szlovén együttes hazai pályán. Ez a meccs rávilágított arra, hogy bár a csapat jó úton halad, még bőven van munka a szezonrajtig.

–Ez egy új társaság, sok az érkezőnk, idő kell ahhoz, hogy összeérjünk – mondta a vezetőedző, aki az első hetekben látott hozzáállással elégedett.
– Fontos volt, hogy rögtön az első meccs önbizalmat adjon a csapatnak. Fizikailag jó állapotban érkeztek a fiúk, így most az apróságokra is figyelhetünk. A cél, hogy minél több időt töltsünk együtt edzésen és meccsen, hogy beérjen a keret a szezon elejére.

A további felkészülési programban is vannak kifejezetten rangos ellenfelek. A Csurgói KK több külföldi csapattal is összeméri erejét, köztük a szlovén élmezőny másik patinás klubjával, az RK Celjével, valamint a cseh HC Dukla Prahával a felkészülési mérkőzések során. A prágaiakkal Balatonbogláron csap össze a somogyi alakulat, míg a szlovén túra komoly erőfelmérőt jelent majd. A magyar mezőnyből a Balatonfüredi KSE és a Budai Farkasok-Rév is szerepel a menetrendben.

A felkészülési sorozat nemcsak a játékrendszer csiszolásáról szól. Toszkics mester tudatosan olyan ellenfeleket keresett, akik más stílusban kézilabdáznak, hogy a szezon elején ne érje váratlanul a csapatot egy-egy taktikai váltás vagy extrém tempó.

– Ez a meccsszám és ez a program elegendő ahhoz, hogy felépítsük magunkat. Többször utazunk, ami a csapatkohézió szempontjából is fontos – hangsúlyozta a vezetőedző.

A felkészülés első szakasza tehát biztató képet fest a somogyiakról. Az új játékosok beépítése folyamatosan zajlik, a pályán és azon kívül is igyekeznek megtalálni a közös hangot.

Bár a szezonnyitó még odébb van, Győr neve már ott motoszkál a játékosok fejében. A bajnoki rajt mindig különleges, de a szerb mester óvatos.

Messze van még a bajnokság nyitána. Most az a legfontosabb, hogy a felkészülés végére mindenki egészséges legyen, és készen álljunk a rajtra.

A Csurgói KK eddigi nyári szereplése alapján van ok a bizakodásra. Egy új csapat épül, amelynek megvan a munkamorálja, a szakmai háttér pedig adott ahhoz, hogy a K&H Liga rajtjánál ütőképes formában fusson ki a pályára.

  • A Csurgói Kézilabda Klub további előkészületi mérkőzései:

Augusztus 16., szombat: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE

Augusztus. 19., kedd: HC Dukla Praha–Csurgói KK (Helyszín: Balatonboglár)

Augusztus. 23., szombat: RK Celje–Csurgói KK

Augusztus. 28., csütörtök: Budai Farkasok-Rév–Csurgói KK

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu