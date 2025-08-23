Kaposváron született a magyar zseni, aki nélkül más lett volna a futballtörténelem

A szülőházánál tartott koszorúzással emlékeztek meg Czibor Zoltánról Kaposváron, ám nemcsak ott, hanem Komáromban is tisztelegnek előtte. Czibor 90 címmel egész emlékévet szentelnek a legendának. Az eseménysorozatban sporttornák, kiállítások, könyvbemutató és musical is helyet kap, a város pedig szobrot állít a „Rongylábú” tiszteletére.

A kaposvári koszorúzáson Czibor Zoltán emléktáblájánál Lomniczi Zoltán (balra), Bajkai János (jobbra) és Szita Károly (középen) polgármester is fejet hajtott Fotó: MW

Czibor Zoltán kalandos életútja

Bár Kaposváron született, gyermek- és ifjúkora Komáromhoz kötötte. Innen indult NB II-es játékosként, s innen figyelt fel rá a Ferencváros, amelynek zöld-fehér mezében 70 mérkőzésen 33 gólt szerzett, és már ekkor bajnoki aranyat ünnepelhetett. További állomásai a Csepel, majd a Honvéd voltak, ahol Puskásékkal együtt írt történelmet – bajnoki címekkel, gólkirályi címmel, felejthetetlen estékkel.

Az 1956-os forradalom után külföldre kényszerült, de tehetsége határokat nem ismert. Barcelonában igazi hőssé vált: játszott és gólt szerzett az 1961-es BEK-döntőben, Kubala és Kocsis oldalán alkotta a korszak egyik legrettegettebb támadósorát. Bár a Benfica ellen nem jött a diadal, a katalán közönség örökre szívébe zárta a magyar virtusú balszélsőt. Pályafutása során megfordult még több európai klubnál, de mindenhol ugyanazt a jelenséget látták benne: a fékezhetetlen, szélvész gyors, zseniális Czibort.

A magyar válogatottban 43 mérkőzésen lépett pályára. 1952-ben olimpiai bajnok, 1953-ban Európa Kupa-győztes, 1954-ben vb-ezüstérmes lett. Ott volt a legendás londoni 6:3-on és a 7:1-es visszavágón is. Nemcsak játékával, hanem tartásával is beírta magát a futballtörténelem lapjaira.

Élete végén visszatért Komáromba, ahol a város futballéletét szervezte, klubelnökként dolgozott, és ahol ma is a legnagyobb tisztelet övezi. 1997. szeptember 1-jén hunyt el, de neve és szellemisége is tovább él: a bátorság, az erő, az örökös szabadságvágy jelképeként.