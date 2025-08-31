augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Darts

2 órája

Nagyot markolt, aki megdobta a legmagasabb kiszállót

Címkék#Kisgéczi Károly#Kaposvári Vikingek Darts Club#Lassu József#Donmayer Zoltán#Kaposvári Vikingek DC#Francz Richárd#Gyeraj Attila

Különleges versennyel indult az új idény a Kaposvári Vikingek Darts Club Füredi úti bázisán. A szervezők az amatőröket, illetve az igazolt dartsosokat is várták a megméretésre, melynek csúcspontjaként összemérte tudását a két bajnok a darts kaposvári fellegvárában.

Klein Péter Nándor

A nyári szünetben igencsak kiéheztek a versenyre a dartsosok, ugyanis már szinte a meghirdetés utáni percekben beteltek a helyek a Kaposvári Vikingek Darts Club idénynyitó rendezvényére, amely több különlegességet is tartogatott. A szervezők ugyanis ezúttal az amatőröket, illetve az igazolt versenyzőket is várták a folyamatosan megújuló Füredi úti termükbe, ami a darts kaposvári fellegvárává nőtte ki magát. Előbbi kategóriában negyvenen, utóbbiban pedig harmincketten álltak a táblák elé, a nap csúcspontjaként pedig összemérte tudását a két győztes.

Népszerű a darts Kaposváron
Egyre népszerűbb a darts Kaposváron, ezúttal is telt ház volt a Vikingek DC versenyén
Fotó: Muzslay Péter

Gyorsan beteltek a helyek a Kaposvári Vikingek Darts Club versenyére

– A tervek szerint 32-32 jelentkezőt vártunk mindkét versenyre, de akkora volt az érdeklődés, hogy az amatőr mezőnyt kibővítettük – nyilatkozta Donmayer Zoltán, a Kaposvári Vikingek DC elnöke. – A csoportmeccsek után mindkét esetben 24-24 fő jutott az egyenes kieséses szakaszba, melyek végén díjaztuk a dobogósokat, illetve a különdíjasokat. A nap zárásaként pedig összecsapott a két verseny győztese, melyet meglepetésre az amatőr státuszú Francz Richárd nyert meg, így elvihette az abszolút győztesnek járó kupát is.

Sokat ért a legmagasabb kiszálló

A dartsban a legmagasabb kiszálló a 170, amit két tripla húszas, illetve egy bullseye (a tábla közepe) megdobásával lehet elérni. Erre a Kaposvári Vikingek Darts Club januárban egy külön versenyt indított, eseményről-eseményre halmozódó pénzalappal.
– A Dombóvárról érkező Gyeraj Attila többször is közel állt ahhoz, hogy megdobja a legmagasabb kiszállót, amely végül sikerült neki, így 114 ezer forinttal lett gazdagabb – mondta Donmayer Zoltán.
A Kaposvári Vikingek DC idénynyitó tornája tehát bővelkedett izgalmakban és meglepetésekben – az amatőrök és profik összecsapása, a legmagasabb kiszállóért járó jutalom, valamint a telt ház egyaránt azt mutatja, hogy Kaposváron egyre nagyobb közösséget mozgat meg a darts.

A Kaposvári Vikingek Darts Club nyertesei
Ők ürülhettek a darts verseny végén
Fotó: Kaposvári Vikingek DC

Folytatódik a darts Kaposváron

A Kaposvári Vikingek DC szeptember hatodikán rendezi a következő hazai versenyét, melyre az amatőr párosokat várják, majd másnap, szeptember hetedikén pedig a Magyar Darts Liga küzdelmeit rendezik a Füredi úti teremben.

Darts verseny Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

Az amatőr darts verseny végeredménye

  1. Francz Richárd
  2. Csapó László
  3. Szita János és Kovács István

A legmagasabb kiszálló: 124, Horváth Norbert (Kaposvár)
A legtöbb 180: Francz Richárd

A nyílt darts verseny végeredménye

  1. Lassu József
  2. Kard János
  3. Kisgéczi Károly, Somogyi István

A legmagasabb kiszálló: Gyeraj Attila (Dombóvár)
A legtöbb 180: Holger Kremhöller (Pécs)

 

