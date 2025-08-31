Nagyot markolt, aki megdobta a legmagasabb kiszállót

A nyári szünetben igencsak kiéheztek a versenyre a dartsosok, ugyanis már szinte a meghirdetés utáni percekben beteltek a helyek a Kaposvári Vikingek Darts Club idénynyitó rendezvényére, amely több különlegességet is tartogatott. A szervezők ugyanis ezúttal az amatőröket, illetve az igazolt versenyzőket is várták a folyamatosan megújuló Füredi úti termükbe, ami a darts kaposvári fellegvárává nőtte ki magát. Előbbi kategóriában negyvenen, utóbbiban pedig harmincketten álltak a táblák elé, a nap csúcspontjaként pedig összemérte tudását a két győztes.

Egyre népszerűbb a darts Kaposváron, ezúttal is telt ház volt a Vikingek DC versenyén

Fotó: Muzslay Péter

Gyorsan beteltek a helyek a Kaposvári Vikingek Darts Club versenyére

– A tervek szerint 32-32 jelentkezőt vártunk mindkét versenyre, de akkora volt az érdeklődés, hogy az amatőr mezőnyt kibővítettük – nyilatkozta Donmayer Zoltán, a Kaposvári Vikingek DC elnöke. – A csoportmeccsek után mindkét esetben 24-24 fő jutott az egyenes kieséses szakaszba, melyek végén díjaztuk a dobogósokat, illetve a különdíjasokat. A nap zárásaként pedig összecsapott a két verseny győztese, melyet meglepetésre az amatőr státuszú Francz Richárd nyert meg, így elvihette az abszolút győztesnek járó kupát is.

Sokat ért a legmagasabb kiszálló

A dartsban a legmagasabb kiszálló a 170, amit két tripla húszas, illetve egy bullseye (a tábla közepe) megdobásával lehet elérni. Erre a Kaposvári Vikingek Darts Club januárban egy külön versenyt indított, eseményről-eseményre halmozódó pénzalappal.

– A Dombóvárról érkező Gyeraj Attila többször is közel állt ahhoz, hogy megdobja a legmagasabb kiszállót, amely végül sikerült neki, így 114 ezer forinttal lett gazdagabb – mondta Donmayer Zoltán.

A Kaposvári Vikingek DC idénynyitó tornája tehát bővelkedett izgalmakban és meglepetésekben – az amatőrök és profik összecsapása, a legmagasabb kiszállóért járó jutalom, valamint a telt ház egyaránt azt mutatja, hogy Kaposváron egyre nagyobb közösséget mozgat meg a darts.

Ők ürülhettek a darts verseny végén

Fotó: Kaposvári Vikingek DC

Folytatódik a darts Kaposváron

A Kaposvári Vikingek DC szeptember hatodikán rendezi a következő hazai versenyét, melyre az amatőr párosokat várják, majd másnap, szeptember hetedikén pedig a Magyar Darts Liga küzdelmeit rendezik a Füredi úti teremben.