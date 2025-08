Dupláztak a tavalyi győztesek

A sorrendben 11. Deseda UltraMaratonon (DUMA) új részvételi csúcs született: több mint háromszázan álltak rajthoz a különböző versenytávokon, s a váltókban most is voltak külföldiek. A Spartathlont, vagyis az 252 km-es futást idén három nő és 20 férfi vállalta. Ott volt az indulók között a tavalyi férfi és női győztes, a 48 éves nagymarosi Jeney Gábor, valamint az 50 esztendős nyíregyházi Borszukovszky Anita is. Amúgy egyéni versenyzőként jóval több, mint másfélszázan vállalták, hogy lefutják a maratoni távot (egészen pontosan annak az egyharmadát vagy a kétharmadát, illetve egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször vagy hatszor teljesítik a 42 km-es távot), míg nyolcvanan a váltók tagjaként rajtoltak el.

Fotó: Muzslay Péter

Deseda UltraMaraton: új részvételi rekord

– A klasszikus Spartathlon 246 km-es futóverseny – mondta Péter Attila, a Deseda UltraMaraton szülőatyja és főszervezője. – A Desedát 14 km-es kerékpárút veszi körbe; vagyis három kör egy maratoni távnak felel meg, 18 pedig hatnak. Egyébként csak itt a Desedán van 252 km-es ultrafutóverseny.

A rendezők minden évben újítanak. Így volt ez most is: a maratoni távot két részletben is lehetett teljesíteni. Az első 14 kilométeres kör szombaton, a második 28 km-es etap pedig vasárnap ugyancsak délben rajtol(t) el. Hogy semmilyen probléma ne legyen, arról a több mint félszáz fős csapat gondoskodott.

– Tavaly hirdettük meg először az „Egy kör bárhogy” vegyes kategóriát. Az első évben csak öten indultak. Most már bőven félszáz felett van a nevezettek száma. Itt lehet indulni gyalogosan vagy kerékpárral, akár rollerrel, de az sem jelen(he)t problámát, ha valaki netán babakocsit tolva maga előtt teszi meg a 14 kilométert – folytatta Péter Attila.

Mivel szombaton reggel 6 órakor volt az (első) rajt, így a rendezők már hajnali ötkor kint voltak a desedai pályán. S hogy mégis mikor tudnak kicsit (meg)pihenni a két napon át tartó rendezvényen?

– Úgy, hogy éjjel egymást váltva alszunk. Persze, így is csak néhány órát tudunk aludni, vagyis inkább szunyókálni – tette hozzá a főszervező.