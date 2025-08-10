augusztus 10., vasárnap

Vasember fieszta

1 órája

Ennyivel is száguldottak a bicajosok a pokoli hőségben a 36. eXtremeMan versenyen

Címkék#EXtremeMan#triatlonverseny#mezőny

Nem csak önmagukat, de az extrém hőséget is le kellett győzniük a versenyzőknek a 36. eXtremeMan Nagyatád triatlonversenyen. Több mint hatszáz sportoló állt rajthoz a rekkenő hőségben, akik 3,8 kilométert úsztak, 180 kilométert tekertek és 42.2 kilométert futottak.

Koszorus Rita

Vasárnap reggel elrajtolt a 36. eXtremeMan triatlonverseny mezőnye, amely idén is a sportolók és szurkolók ünnepe volt Somogyban. A klasszikus Ironman távot teljesítő versenyzőknek extrém körülmények között, tikkasztó hőségben kell bizonyítaniuk: 3,8 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás és 42,2 kilométer futás vár rájuk.

extrememan nagyatád
Szurkolók hada várta a mezőnyt, hatalmas sportfieszta az idei eXtremeMan is. Fotó: Lang Róbert

A versenyre több mint 600 sportoló nevezett, köztük számos visszatérő, rutinos triatlonista. A mezőnyben egyéni indulók és váltócsapatok is rajthoz álltak, akik reggel a gyékényesi tóban csobbantak. A nyíltvízi úszás után a kerékpározás, majd a futás következett és a távokat teljesítők Nagyatád szívébe, az eXtremeMan térre futva értek célba. 

Nem csak a verseny volt extrém az eXtremeMan Nagyatádon

A verseny idén sporttörténelmi jelentőségű: először rendezik meg itt a magyar, horvát, szerb és szlovén hosszútávú triatlon bajnokságot, a Friendship Series keretében. A kerékpáros szakasz teljes pályazárral zajlik, és új szurkolói zónák is kialakításra kerültek Csurgón és Berzencén.

A Quadrathlon Világbajnokság résztvevői is együtt rajtoltak az Ironman mezőnnyel, nekik a triatlon mellett kajakozniuk is kell: 3,8 km úszás, 20 km kajak, 92 km kerékpár és 21,1 km futás szerepel a programban.
 

A hőségben is bizonyítottak a vasemberek az idei eXtremeMan versenyen

Fotók: Lang Róbert

 

Részeredmények

A férfiaknál a celjei Tim Gosnjak diktálta a tempót, aki az úszás és a kerékpár után is az élen robogott, maga mögé utasítva Szilágyi Tamást és Ovád Balázst. Gosnjak és Szilágyi kerékpáron valósággal száguldott, átlagban közel 45 km/órás sebességgel falták a kilométereket.

A hölgyeknél Krüger Zsanett állt az élre: bár az úszásból csak negyedikként kapaszkodott ki, a bringán megfordította a versenyt, és már Túri Zsuzsanna, valamint Völgyesi Adrienn előtt vezette a mezőnyt.

 

