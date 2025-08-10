Ennyivel is száguldottak a bicajosok a pokoli hőségben a 36. eXtremeMan versenyen

Vasárnap reggel elrajtolt a 36. eXtremeMan triatlonverseny mezőnye, amely idén is a sportolók és szurkolók ünnepe volt Somogyban. A klasszikus Ironman távot teljesítő versenyzőknek extrém körülmények között, tikkasztó hőségben kell bizonyítaniuk: 3,8 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás és 42,2 kilométer futás vár rájuk.

Szurkolók hada várta a mezőnyt, hatalmas sportfieszta az idei eXtremeMan is. Fotó: Lang Róbert

A versenyre több mint 600 sportoló nevezett, köztük számos visszatérő, rutinos triatlonista. A mezőnyben egyéni indulók és váltócsapatok is rajthoz álltak, akik reggel a gyékényesi tóban csobbantak. A nyíltvízi úszás után a kerékpározás, majd a futás következett és a távokat teljesítők Nagyatád szívébe, az eXtremeMan térre futva értek célba.

Nem csak a verseny volt extrém az eXtremeMan Nagyatádon

A verseny idén sporttörténelmi jelentőségű: először rendezik meg itt a magyar, horvát, szerb és szlovén hosszútávú triatlon bajnokságot, a Friendship Series keretében. A kerékpáros szakasz teljes pályazárral zajlik, és új szurkolói zónák is kialakításra kerültek Csurgón és Berzencén.

A Quadrathlon Világbajnokság résztvevői is együtt rajtoltak az Ironman mezőnnyel, nekik a triatlon mellett kajakozniuk is kell: 3,8 km úszás, 20 km kajak, 92 km kerékpár és 21,1 km futás szerepel a programban.

