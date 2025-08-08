augusztus 8., péntek

Triatlon

2 órája

Nagyatád idén is a triatlon fővárosa lesz

A triatlonisták Mekkája augusztus második hétvégéjén ismét Nagyatád lesz. A vasárnapi eXtremeMan hosszútávú triatlonversenyre több mint 600 sportolót várnak. További érdekesség, hogy idén először itt rendezik meg a horvát, a szerb és a szlovén hosszú távú országos bajnokságot.

Sonline.hu

A magyar mezőnynek megint nem lesz könnyű dolga, hiszen a 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és 42,2 km futást jelentő verseny az emberi teljesítőképesség határait feszegeti. A résztvevők között számos visszatérő, rutinos induló is akad. A nagyatádi eXtremeMan verseny idén már 36. alkalommal kerül megrendezésre, és töretlen népszerűségnek örvend a hazai és a nemzetközi triatlonos közösségben.

eXtremeMan triatlonverseny Nagyatádon
A eXtremeMan résztvevőknek idén is meg kell küzdeniük a hőséggel

Az eXtremeMan ma már több mint egy verseny

– 1990-ben még csak 39-en álltunk rajthoz – idézte fel a kezdeteket Herr Gyula főszervező, aki a saját versenyét rendezte meg magának és barátainak a rendszerváltás után. – Mostanra ott tartunk, hogy a mezőny több mint tízszeresére nőtt, és egy egész város mozdul meg a versenyért.

A bringaútvonal idén is teljes hosszában zárt, ami hatalmas szervezési teljesítmény. Újdonság lesz, hogy Csurgón és Berzencén szurkolói zónákat alakítottak ki, ahol a versenyzők a nézők sorfala között hajthatnak át.

– Sokat tanultunk az elmúlt 35 évből – mondta Herr Gyula. – Mindig igyekszünk jobban csinálni, és a versenyzőkért dolgozni. Hálásak vagyunk a Magyar Triatlon Szövetségnek, amiért idehozták a Friendship Series-t, és külön köszönet illeti Kindl Gábort és Nagy Alpárt a sportdiplomáciai munkájukért. Ez nem csupán verseny, ez egy sportünnep a térség egészének.

A versenyközpont helyszíne – az eXtremeMan tér – ma már a Google térképen is szerepel. A városi strandhoz vezető út beceneve nem véletlenül eXtremeMan Drive: a legendás hawaii Ironman befutója ihlette.

A háromnapos program pénteken ünnepélyes megnyitóval kezdődik, szombaton a családi futamoké a terep, vasárnap pedig jön a „leghosszabb nap”, amikor minden a kitartásról, az akaraterőről és a sport szeretetéről szól.

 

