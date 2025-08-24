Filipovity Péter meglepő vallomást tett hazatéréséről

Filipovity Péter karrierje egészen fiatalon fordult komoly irányba: alig tizenévesen a tengeren túlra költözött, hogy az amerikai középiskolai és egyetemi bajnokságban edződjön. Ohio, Arizona, majd több egyetem következett.

Filipovity Péter az edzésen is a maximumot nyújtja Fotó: Böcz Zoltán

Tanulás és kosárlabda kéz a kézben

Minden állomás új élményeket és kihívásokat tartogatott. Bár mindegyik időszaknak megvolt a maga varázsa, leginkább a New Mexico State éveire emlékszik vissza szívesen.

– Ohio-ban kezdtem, aztán Arizona következett, az egyetemi években pedig a Utah State Eastern, Maine, és végül New Mexico State-re jártam. – emlékezett vissza Filipovity Péter, aki hét év után tért vissza a tengerentúlról. – Mindegyik más volt, de a legszebb emlékeket az utolsó évemhez kötöm.

Az amerikai kosárlabda világát testközelből tapasztalta meg. Ott szembesült először igazán azzal, milyen sebességgel és erővel játszanak a tengerentúlon, mennyire előtérbe kerülnek az egyéni képességek. Nemcsak játékosként kellett alkalmazkodnia, hanem emberként is sokat tanult ebből a közegből.



– Ott minden sokkal fizikálisabb, atletikusabb. Az egyéni képességekre sokkal inkább építenek, míg Európában inkább a taktika és a csapatmunka dominál. Óriási élmény volt olyan játékosokkal játszani, akik azóta már az NBA-ben vannak. – mesélte Filipovity.

Az amerikai évek alatt olyan közegben mozgott, ahol nap mint nap jövőbeli sztárok között edződött. Középiskolai csapattársai közül hárman is az NBA-be kerültek, így már egészen fiatalon megtapasztalta, milyen ez a szint. Ez nemcsak inspirációt adott neki, hanem folyamatos mércét is, hogy lássa, hová kell fejlődnie.

A legismertebb közülük LaMelo Ball, de ott volt Isaiah Jackson is, aki az Indiana Pacersszel döntőbe jutott, és Myron Gardner, aki a Miami Heathez szerződött. Ezek az élmények megmutatták, hogy milyen szintre kell eljutni, ha valaki igazán nagyot akar dobni – fogalmazott a fiatal játékos.

Edzői szintén nagy hatással voltak rá, hiszen nemcsak kosárlabdára, hanem a profi mentalitásra is nevelték. Az évek alatt számos szakemberrel dolgozott együtt, de volt, aki különösen mély nyomot hagyott benne.



– A legutolsó edzőmet emelném ki, ő készített fel arra, hogy profi legyek, nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is. Neki köszönhetem, hogy készen állok a következő lépésre – tette hozzá a KKK-hoz visszatérő játékos.