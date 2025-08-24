27 perce
Filipovity Péter meglepő vallomást tett hazatéréséről
A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub kosárlabdázója Amerikában tanult meg igazán kosarazni, diplomát szerzett, NBA-s ellenfelek ellen edződött – most pedig az élvonalba visszatérő somogyi gárdánál akar bizonyítani. Hét év tengerentúli légióskodás után ismét Kaposváron pattogtat Filipovity Péter.
Filipovity Péter karrierje egészen fiatalon fordult komoly irányba: alig tizenévesen a tengeren túlra költözött, hogy az amerikai középiskolai és egyetemi bajnokságban edződjön. Ohio, Arizona, majd több egyetem következett.
Tanulás és kosárlabda kéz a kézben
Minden állomás új élményeket és kihívásokat tartogatott. Bár mindegyik időszaknak megvolt a maga varázsa, leginkább a New Mexico State éveire emlékszik vissza szívesen.
– Ohio-ban kezdtem, aztán Arizona következett, az egyetemi években pedig a Utah State Eastern, Maine, és végül New Mexico State-re jártam. – emlékezett vissza Filipovity Péter, aki hét év után tért vissza a tengerentúlról. – Mindegyik más volt, de a legszebb emlékeket az utolsó évemhez kötöm.
Az amerikai kosárlabda világát testközelből tapasztalta meg. Ott szembesült először igazán azzal, milyen sebességgel és erővel játszanak a tengerentúlon, mennyire előtérbe kerülnek az egyéni képességek. Nemcsak játékosként kellett alkalmazkodnia, hanem emberként is sokat tanult ebből a közegből.
– Ott minden sokkal fizikálisabb, atletikusabb. Az egyéni képességekre sokkal inkább építenek, míg Európában inkább a taktika és a csapatmunka dominál. Óriási élmény volt olyan játékosokkal játszani, akik azóta már az NBA-ben vannak. – mesélte Filipovity.
Az amerikai évek alatt olyan közegben mozgott, ahol nap mint nap jövőbeli sztárok között edződött. Középiskolai csapattársai közül hárman is az NBA-be kerültek, így már egészen fiatalon megtapasztalta, milyen ez a szint. Ez nemcsak inspirációt adott neki, hanem folyamatos mércét is, hogy lássa, hová kell fejlődnie.
- A legismertebb közülük LaMelo Ball, de ott volt Isaiah Jackson is, aki az Indiana Pacersszel döntőbe jutott, és Myron Gardner, aki a Miami Heathez szerződött. Ezek az élmények megmutatták, hogy milyen szintre kell eljutni, ha valaki igazán nagyot akar dobni – fogalmazott a fiatal játékos.
Edzői szintén nagy hatással voltak rá, hiszen nemcsak kosárlabdára, hanem a profi mentalitásra is nevelték. Az évek alatt számos szakemberrel dolgozott együtt, de volt, aki különösen mély nyomot hagyott benne.
– A legutolsó edzőmet emelném ki, ő készített fel arra, hogy profi legyek, nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is. Neki köszönhetem, hogy készen állok a következő lépésre – tette hozzá a KKK-hoz visszatérő játékos.
Filipovity Pétert motiválja, hogy a csapat rájátszásba jusson
A pálya mellett a tanulásra is nagy hangsúlyt fektetett. Filipovity sosem akarta elhanyagolni az iskolát, hiszen tisztában volt vele, hogy a sportpályafutás mellett a civil életre is fel kell készülni. Ezért szerezte meg előbb a pénzügyi alapképzést, majd az MBA-diplomát. Napi rutinja kőkemény volt, de a rendszeres edzések és tanulás kombinációja csak erősebbé tette.
– Nagyon szerettem egyetemistának lenni. Reggel kondi, utána egyéni képzés, délután csapatedzés, közben pedig tanulás. Fárasztó volt, de élveztem. Amerika rendszere tényleg arra épül, hogy diák és sportoló egyszerre lehessen az ember – mesélte.
Hét év után hazatérni mindig különleges érzés, és Filipovitynak sem volt könnyű döntés, merre induljon Európában. Több lehetősége is akadt, de végül szinte természetes volt, hogy a KKK-nak mond igent. Hazatérésével egyszerre kapott egy szakmai lehetőséget és egy érzelmi töltetet is.
– Az európai karrieremet is lépésről lépésre akarom felépíteni. Úgy érzem, most itt van a helyem: megmutatni, mit tanultam odakint, és közben újra közel lenni a családhoz, a barátokhoz. Jó érzés, hogy itthon játszhatok – mondta mosolyogva.
A klub fejlődése is lenyűgözte: ma már a modern Kaposvár Aréna ad otthont a mérkőzéseknek, a háttér és a felszereltség pedig fényévekkel jobb, mint amikor 16 évesen távozott. A jövőbe tekintve egyértelmű célokat fogalmazott meg. Nem szeretne apró lépésekben gondolkodni, azonnal magasra tenné a lécet. A szurkolók is régóta várják, hogy a csapat ismét ott legyen a legjobbak között.
Szeretném, ha visszahoznánk a Kaposvárt arra a szintre, ahol pár éve volt. Régen ott voltunk a rájátszásban, most újra oda kell jutnunk. Én pedig azt ígérem, mindent megteszek a pályán, amit tudok.
Filipovity Péter visszatérése új reményt jelent Kaposvár számára. A somogyi kosárlabdázás az elmúlt években sok nehézségen ment keresztül, most azonban egy olyan játékost kapott vissza, aki Amerikában edződött, világszínvonalú ellenfelek ellen szerezte tapasztalatait, és készen áll arra, hogy vezére legyen a csapatnak.
Ha lendülete és elszántsága a pályán is látszani fog, a kaposvári közönség hamar megtapasztalhatja, mit hozott haza a hét év tengerentúli kalandozásból.