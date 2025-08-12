augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

3 órája

A bajnoki címet célozza meg a Fino, hat új játékost kell beépíteni

Címkék#Magyar Bálint#Franco Medina#Fino Kaposvár#játékoskeret#Bögöly Gábor

A kaposvári férfi röplabdázók csapata a 2025/2026-os szezonban szeretne kupa- és bajnoki döntőt játszani, s visszahódítani a győztesnek járó díszes trófeát. A Fino Kaposvár, a tavalyi bajnokság ezüstérmét szerezte meg

A bajnoki címet célozza meg a Fino, hat új játékost kell beépíteni

A múlt héten pénteken délután vezényelte az első edzést a Fino Kaposvár új szlovén mestere, Zoran Kedacic. Azt a tréninget még kihagyta a Romániából hazatért Dávid Csanád, mivel a strandröplabda fővárosi döntőjében volt érdekelt, míg az argentin Franco Medina – aki az előző bajnoki szezonban még Nagybányán Dávid Csanád klubtársa volt – hétfőn éjjel érkezett meg Kaposvárra, s kedden kapcsólodott be a közös munkába.

A Fino Kaposvár új vezetőedzőjének hat új játékost kell beépíteni a keretbe. Fotó: Muzslay Péter
A Fino Kaposvár új vezetőedzőjének hat új játékost kell beépíteni a keretbe. Fotó: Muzslay Péter

– Csak október 20-án rajtol majd a férfi Extraliga, s míg a női bajnokságban négy, addig a férfiaknál csak három külföldi légiós lehet egyszerre a pályán. Az biztos, hogy a bajnoki nyitányon az újonc Szolnoki RK együttesét fogadjuk majd a Kaposvár Arénában – mondta Demeter András György, aki Zoran Kedacic munkáját segíti.

Elkezdte a felkészülést a Fino Kaposvár

Fotók: Muzslay Péter

A felkészülési menetrend még mindig formálódik: az biztos, hogy szeptember közepén Szlovéniában, Mariborban lép majd fel a társaság. Több külföldi csapattal is megmérkőznek majd a felkészülési időszakban, s – legalábbis egyelőre – nem találkoznak magyar együttessel. A klub célja egyértelmű: kupa- és bajnoki döntőt játszani, s visszahódítani a győztesnek járó díszes trófeát.

A Fino Kaposvár nyári játékosmozgásai

A Fino Kapopsvár játékoskerete: Magyar Bálint, Laczó Bálint – feladók; Bögöly Gábor, Hubicska Patrik, Kiss Bálint, Dávid Csanád – szélső ütők; Matej Smidl (cseh), Alin Ion (román) – feladóátlók; Stepan Novoselov (orosz), Franco Medina (argentin), Maxim Grigoriev (amerikai), Kránitz Dénes – centerek; Csordás Bertalan, Bruno Feliciano (brazil) – liberók.

Érkeztek (5): Dávid Csanád (Baia Mare, Románia) – szélső ütő; Matej Smidl (Csehország, legutóbb Ausztriában játszott) – feladóátló; Alin Ion (Románia, Dinamo Bucuresti) – feladóátló; Franco Medina (argentin – Baia Mare, Románia) – center; Maxim Grigoriev (Amerikai Egyesült Államok, egyetemi bajnokság/University of California Irvine) – center.

Az utánpótlásból került fel (1): Kránitz Dénes – center.

Távoztak (5): Yang Pao-csi – feladóátló (hazatért Kínába); Martin Djordjevics – szélső ütő (hazatért Franciaországba); Boldizsár Péter Andor – center (Franciaország, Saint-Quentin – II. osztály); Iván Bence – center (Ausztria); Kalmár Ákos – feladóátló (befejezte a profi játékos-pályafutását).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu