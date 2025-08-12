A bajnoki címet célozza meg a Fino, hat új játékost kell beépíteni

A múlt héten pénteken délután vezényelte az első edzést a Fino Kaposvár új szlovén mestere, Zoran Kedacic. Azt a tréninget még kihagyta a Romániából hazatért Dávid Csanád, mivel a strandröplabda fővárosi döntőjében volt érdekelt, míg az argentin Franco Medina – aki az előző bajnoki szezonban még Nagybányán Dávid Csanád klubtársa volt – hétfőn éjjel érkezett meg Kaposvárra, s kedden kapcsólodott be a közös munkába.

A Fino Kaposvár új vezetőedzőjének hat új játékost kell beépíteni a keretbe. Fotó: Muzslay Péter

– Csak október 20-án rajtol majd a férfi Extraliga, s míg a női bajnokságban négy, addig a férfiaknál csak három külföldi légiós lehet egyszerre a pályán. Az biztos, hogy a bajnoki nyitányon az újonc Szolnoki RK együttesét fogadjuk majd a Kaposvár Arénában – mondta Demeter András György, aki Zoran Kedacic munkáját segíti.