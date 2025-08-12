3 órája
A bajnoki címet célozza meg a Fino, hat új játékost kell beépíteni
A kaposvári férfi röplabdázók csapata a 2025/2026-os szezonban szeretne kupa- és bajnoki döntőt játszani, s visszahódítani a győztesnek járó díszes trófeát. A Fino Kaposvár, a tavalyi bajnokság ezüstérmét szerezte meg
A múlt héten pénteken délután vezényelte az első edzést a Fino Kaposvár új szlovén mestere, Zoran Kedacic. Azt a tréninget még kihagyta a Romániából hazatért Dávid Csanád, mivel a strandröplabda fővárosi döntőjében volt érdekelt, míg az argentin Franco Medina – aki az előző bajnoki szezonban még Nagybányán Dávid Csanád klubtársa volt – hétfőn éjjel érkezett meg Kaposvárra, s kedden kapcsólodott be a közös munkába.
– Csak október 20-án rajtol majd a férfi Extraliga, s míg a női bajnokságban négy, addig a férfiaknál csak három külföldi légiós lehet egyszerre a pályán. Az biztos, hogy a bajnoki nyitányon az újonc Szolnoki RK együttesét fogadjuk majd a Kaposvár Arénában – mondta Demeter András György, aki Zoran Kedacic munkáját segíti.
Elkezdte a felkészülést a Fino KaposvárFotók: Muzslay Péter
A felkészülési menetrend még mindig formálódik: az biztos, hogy szeptember közepén Szlovéniában, Mariborban lép majd fel a társaság. Több külföldi csapattal is megmérkőznek majd a felkészülési időszakban, s – legalábbis egyelőre – nem találkoznak magyar együttessel. A klub célja egyértelmű: kupa- és bajnoki döntőt játszani, s visszahódítani a győztesnek járó díszes trófeát.
A Fino Kaposvár nyári játékosmozgásai
A Fino Kapopsvár játékoskerete: Magyar Bálint, Laczó Bálint – feladók; Bögöly Gábor, Hubicska Patrik, Kiss Bálint, Dávid Csanád – szélső ütők; Matej Smidl (cseh), Alin Ion (román) – feladóátlók; Stepan Novoselov (orosz), Franco Medina (argentin), Maxim Grigoriev (amerikai), Kránitz Dénes – centerek; Csordás Bertalan, Bruno Feliciano (brazil) – liberók.
Érkeztek (5): Dávid Csanád (Baia Mare, Románia) – szélső ütő; Matej Smidl (Csehország, legutóbb Ausztriában játszott) – feladóátló; Alin Ion (Románia, Dinamo Bucuresti) – feladóátló; Franco Medina (argentin – Baia Mare, Románia) – center; Maxim Grigoriev (Amerikai Egyesült Államok, egyetemi bajnokság/University of California Irvine) – center.
Az utánpótlásból került fel (1): Kránitz Dénes – center.
Távoztak (5): Yang Pao-csi – feladóátló (hazatért Kínába); Martin Djordjevics – szélső ütő (hazatért Franciaországba); Boldizsár Péter Andor – center (Franciaország, Saint-Quentin – II. osztály); Iván Bence – center (Ausztria); Kalmár Ákos – feladóátló (befejezte a profi játékos-pályafutását).