Parádés futamokkal zárult az evezős szezon egyik legnagyobb balatoni versenye

A balatonföldvári evezős kupára érkeztek versenyzők többek között Budapestről, Győrből, valamint a Balaton nyugati és keleti medencéjéből is, keszthelyi, veszprémi és balatonföldvári csapatokkal.

A versenyzők rajtra készen a Fister Földvár Beach Marina Evezős Kupa napján.



Látványos futamokkal ért véget a Fister Földvár Beach Marina Evezős Kupa

Az eseményen több mint 200 sportoló vett részt. Többféle versenyszámban szerepeltek csapatok, illetve egyéni számokban is hajókba ültek a versenyzők. A fixüléses, tízevezős verseny volt a fő szám, hiszen ez a kategória hivatalos országos bajnoksága, és egy tipikus balatoni hajóosztály is.



Emellett kormányos nélküli kétpárevezős, valamint beach sprint egyéni szlalomversenyeket is láthatott a strand érdeklődő közönsége.



Négy korcsoportban (serdülő, ifjúsági, felnőtt és masters), férf és női, valamint igazolt és szabadidős csapatok között osztottak érmeket a versenyzáró díjátadón.



Fehér László (VVEB elnökségi tag) a díjátadón köszönetét fejezte ki a szponzoroknak, a helyi önkormányzatnak, a segítőknek és a szervezőknek. A díjátadó közönségének nagy örömére bejelentette: mindenkit visszavárnak a jövő évi Fister Földvár Beach Marina Kupára, amelyen jubileumra is készülnek. Már most azon dolgoznak, hogy még több evezős egyesület számára vonzóvá tegyék az eseményt, valamint várják amatőr – például vállalati – csapatok jelentkezését is.