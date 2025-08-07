augusztus 7., csütörtök

Röplabda

2 órája

Fontos sportszakmai feladatot lát el a jövőben a kaposvári női röplabdaklub egyik új igazolása

Szerencsés Mimi bekerült a Magyar Röplabda Szövetség Sportolói Bizottságának tagjai közé.

Sonline.hu

A testület a hazai röplabdázók érdekeit képviseli. Tagjait a szövetség választja ki a jelentkezők közül. A bizottsági tagság két évre szól, és külön érdekesség, hogy az elnök szavazati joggal is rendelkezik az MRSZ sportszakmai döntéshozatalának legfelsőbb fórumán, az Sportági Döntéshozó Testületben.

A KNRC új játékosa számára ez nem csupán megtiszteltetés, hanem lehetőség is arra, hogy aktívan részt vegyen a sportág jövőjének alakításában. Szerencsés Mimi szerepvállalása azt is mutatja: Kaposváron nemcsak a pályán számítanak rá, hanem azon kívül is. A somogyi klub a nyáron jelentette be az érkezését, és úgy tűnik, nemcsak erősítést, hanem hangot is kapott vele az öltöző.

 

