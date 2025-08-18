augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulók
Kosárlabda

Egy kaposvári fiú vitte a hátán a magyar válogatottat az Európa-bajnokságon

Címkék#kulcsszerep#u16#Bakai Barnabás#Európa-bajnokság

A magyar U16-os válogatott magabiztos győzelemmel zárta a B divíziós Európa-bajnokságot. A sikerből oroszlánrészt vállalt Gáspár Benedek, aki minden mutatóban a csapat élére állt.

Nagy Domokos

A fiatalok a csoportkörben még vereséget szenvedtek Bulgáriától, ám a helyosztón visszavágtak: 77–61-re nyertek. A mérkőzésen végig magabiztos játékot mutattak a mieink, az első negyedtől kezdve kézben tartották a találkozót, és esélyt sem adtak a bolgár válogatottnak a fordításra. A sikerben ismét kulcsszerepet vállalt a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolója, Gáspár Benedek, aki 14 pontot dobott és 11 lepattanót szedett össze.

Gáspár Benedek minden mutatóban remekelt
Gáspár Benedek lett a magyar válogatott legjobbja Fotó: KASI

Gáspár Benedek lett a magyar válogatott vezére

A fiatal center ezzel újfent bizonyította, hogy nemcsak a palánk alatt, hanem a csapat vezéreként is számítani lehet rá. A tornán összesen hét mérkőzésen lépett pályára, és 11,3 pontos, 6,9 lepattanós átlaga mellett 13,1-es VAL mutatóval a magyar válogatott legjobbja lett – adta hírül a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola hivatalos közösségi oldala. Teljesítményével kiemelkedett társai közül, játéka pedig komoly reményekre adhat okot a jövőt illetően.

Sajnos nem minden a tervek szerint alakult. A másik kaposvári fiatal, Bakai Barnabás a torna második mérkőzésén egy rossz mozdulat után bokasérülést szenvedett, így nem tudta folytatni a játékot az Európa-bajnokság további részére. Hiánya érződött a hátralévő találkozókon, hiszen Bakai fontos láncszeme lett volna a csapat rotációjának, de így is büszkék lehetünk rá, hogy tagja volt a 12 fős utazó keretnek.

A magyar válogatott végül a 13. helyen zárta a kontinensviadalt, de a fiatalok számára minden egyes mérkőzés tapasztalatot jelentett, ami a jövőben kamatozhat. Az, hogy két kaposvári kosaras is ott lehetett a válogatottban, hatalmas elismerés a helyi műhelynek.

 

