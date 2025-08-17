Gáspár Valentin két büntetőjével nyert az Andocs Bárdudvarnokon

Bárdudvarnok–Andocs 0–2 (0–1)

Bárdudvarnok. Vezette: Gyurka B.

Bárdudvarnok: Laudon A. – Karsai D. (Farkas V. a 80. percben), Bariska Á., Nemes Cs., Bódis B., Kardos K., Szecsődi T. (Fonyó M. a 61. percben), Orosz G., Kósa P. (Orbán A. az 53. percben), Gallai G. (Fitos Zs. a 46. percben), Orbán E.

Andocs: Mersics Zs. – Kállai B. (Saár P. a 46. percben), Andok Á., Horváth P. (Keszthelyi A. a 76. percben), Fuzik K., Bogdán B., Cseke R. (Szabó M. a 80. percben), Právics D., Gáspár V., Lufcsik L. (Gadár S. a 76. percben, Rostás A. (Bogdán I. a 46. percben).

Gólszerző: Gáspár V. 2 (a 41. percben és a 49. percben – mindkettőt 11-esből).