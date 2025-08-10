augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

eXtremeMan Nagyatád eredmények

Gosnjak tarolt az eXtremeMan Nagyatádon, Csima Ferenc megint duplázott a quadrathlon vb-n

A quadrathlon-vb-n Csima Ferenc egyéniben és váltóban is nyert, Gosnjak az eXtremeMan királya lett.

A quadrathlon-világbajnokság mezőnye teljesítette a távot, és ahogy azt már megszokhattuk, a csúcson ismét Csima Ferenc állt. A veterán klasszis elképesztő formában versenyzett, és nemcsak az egyéni számot nyerte meg, hanem a váltóban is aranyérmes lett. Egyéniben a francia Martinou Laurent és a cseh Roušavý Leoš állhatott még dobogóra, míg a csapatsikerben Kohulák Máté, Zsille Péter és Nádasdi Eszter voltak társai.

Közben az eXtremeManen is megérkezett az első célba érő: a celjei Tim Gosnjak 8:25:49-es összidővel húzta be a győzelmet a férfi abszolút kategóriában. Az úszást 1:03:56 alatt teljesítette, a kerékpárt 4:04:51 alatt hajtotta végig, majd 3:09:07-es maratonnal zárta a versenyt.

Az eredményeket folyamatosan frissítjük, az élő közvetítés az eXtremeMan hivatalos Facebook-oldalán követhető itt.

 

