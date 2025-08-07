augusztus 7., csütörtök

Helyi sport

1 órája

Harmadszorra már biztos – megrendezik a 43. Lidl Balaton-átúszást!

Címkék#szél#hőség#csapadék#Lidl Balaton-átúszás

Fotó: TIBOR KOVÁCS

Végre eldőlt: a 43. Lidl Balaton-átúszást 2025. augusztus 9-én, szombaton tartják meg – erősítette meg a HungaroMet előrejelzése és a vízirendészet jóváhagyása után a szervező csapat. A friss meteorológiai jelentés szerint ideális körülmények várják majd az úszókat: a reggeli órákban gyenge, napközben is csak enyhén élénkülő szél várható, hullámzás nem valószínű, csapadék nélkül, 33 fokos hőségben, 23-24 fokos víz mellett lehet majd teljesíteni a távot.

A nevezést csütörtök délben újra megnyitották, és legkésőbb péntek (08.08) 16 óráig lehet jelentkezni az eseményre, amelyet kétszeri halasztás után most végre megtartanak. A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy legyen türelmes, a nagy érdeklődés miatt a rendszer átmenetileg leterhelődhet.

