Hazai pályán javítana a BFC Siófok a rangadó után

A balatoni sárga-kékek számára különösen fontos lehet ez az összecsapás, hiszen ahhoz, hogy felkapaszkodjanak a középmezőnybe szükségük van a három pontra.



A siófokiak eddigi szereplése hullámzó volt, ám hazai környezetben rendre erősebb teljesítményre képesek. Eddig a szezon során öt mérkőzés alatt egy győzelem, egy döntetlen és három vereség a csapat mérlege. A Majosi SE eddig jobban szerepel, ugyanis három győzelem mellett, egy döntetlen és egy vereség a baranyai csapat mérlege.



A siófoki drukkerek mindenesetre a győzelemben bíznak, hogy lendületet vegyen a csapat az előttük álló sűrű szezonban.