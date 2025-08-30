augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hazai pályán javítana a BFC Siófok a rangadó után

Címkék#Majosi SE#Mészáros József#NB III Dél-Nyugati csoport#győzelem#BFC Siófok

A BFC Siófok vasárnap este 19 órától a Majosi SE-t fogadja a Városi Stadionban.

Nagy Domokos

A balatoni sárga-kékek számára különösen fontos lehet ez az összecsapás, hiszen ahhoz, hogy felkapaszkodjanak a középmezőnybe szükségük van a három pontra.

A siófokiak eddigi szereplése hullámzó volt, ám hazai környezetben rendre erősebb teljesítményre képesek. Eddig a szezon során öt mérkőzés alatt egy győzelem, egy döntetlen és három vereség a csapat mérlege. A Majosi SE eddig jobban szerepel, ugyanis három győzelem mellett, egy döntetlen és egy vereség a baranyai csapat mérlege.

A siófoki drukkerek mindenesetre a győzelemben bíznak, hogy lendületet vegyen a csapat az előttük álló sűrű szezonban.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu