Dzsúdó

1 órája

Horváth Levente ezüstérmes a győri serdülő Európa Kupán

Címkék#ezüstérem#Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE#Európa Kupa#Horváth Levente

Két érmet is szerzett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE csapata a Győrben rendezett serdülő (U13 és U15) Európa Kupán.

Fenyő Gábor

A legnagyobb sikert Horváth Levente érte el, aki azeri, magyar és szerb ellenfelét is legyőzve jutott be a döntőbe, ahol nem sikerült az újabb bravúr, így ezüstéremmel térhetett haza. A másik dobogós helyezésről Máté Albert gondoskodott, aki a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg Takács Panna a negyedik helyen zárt. Az erős mezőnyben Kovács Dominik és Máté-Márton Mirkó is szép ipponnal nyerték az első mérkőzésüket, a második fordulóban azonban nem sikerült tovább jutniuk, így ők végül a legjobb 16 között zártak.

ét érmet is szerzett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE csapata
Fotó: MW
Fotó: MW

A két napos győri viadalon Szabó Menyhértet, a Nagyatádi Judo Club versenyzőjét is tatamira szólították. Az U13-as korosztályban az 50 kg-os atádi judós két győztes és ugyancsak két vesztes mérkőzéssel az ötödik helyezést szerezte meg.

ét érmet is szerzett a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola USE csapata
Fotó: MW

 

