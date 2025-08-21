Horváth Levente ezüstérmes a győri serdülő Európa Kupán

A legnagyobb sikert Horváth Levente érte el, aki azeri, magyar és szerb ellenfelét is legyőzve jutott be a döntőbe, ahol nem sikerült az újabb bravúr, így ezüstéremmel térhetett haza. A másik dobogós helyezésről Máté Albert gondoskodott, aki a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg Takács Panna a negyedik helyen zárt. Az erős mezőnyben Kovács Dominik és Máté-Márton Mirkó is szép ipponnal nyerték az első mérkőzésüket, a második fordulóban azonban nem sikerült tovább jutniuk, így ők végül a legjobb 16 között zártak.

A két napos győri viadalon Szabó Menyhértet, a Nagyatádi Judo Club versenyzőjét is tatamira szólították. Az U13-as korosztályban az 50 kg-os atádi judós két győztes és ugyancsak két vesztes mérkőzéssel az ötödik helyezést szerezte meg.